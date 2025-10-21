AKTUELNO

PROGONIO JE I TRAŽIO DA SE POMIRE Novi detalji zločina u Obrenovcu: Muškarac razvalio vrata kuće, žena sa ranom na vratu pobegla kod komšije

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs/D. Bošković ||

Policija u Obrenovcu traga za Vukom M. (39) koji je osumnjičen za pokušaj ubistva bivše partnerke K.P. (28) u kući u Obrenovcu.

Kako se saznaje, akcija "Vihor 3" je raspisana, a sumnja se da se radi o čoveku koji ima krivični dosije.

Nezvanično, K. P. je došla u kuću kako bi čuvala dete drugarici, a sa sobom je povela i njihovo zajedničko dete!

- Rano jutros Vuk je provalio u kuću tako što je razbio vrata. Tražio je od bivše partnerke da mu se vrati, ali ona je ponovo rekla da ne želi. Osumnjičeni je uzeo nož i zario ženu u vrat. Kako bi se spasila nasilnika ona je pobegla iz kuće, preskočila ogradu i došla kod komšije - kaže izvor.

Policija u Obrenovcu odmah je raspisala akciju "Vihor". Nedaleko od kuće nađen je nož, ali i sat osumnjičenog.

Prema nekim saznanjima radi se o čoveku koji je višestruki povratnik.

- On i žrtva imaju jedno zajedničko dete. Rastali su se pre nekoliko meseci. Vuk ju je progonio i tražio da se pomire. Sa tim razlogom došao je i rano jutros. Međutim, kada je žena ponovila da ne želi da mu se vrati on je pokušao da je ubije - kaže izvor blizak slučaju.

Nesrećna K.P. primljena je u Urgentni centar sa teškim telesnim povredama.

Vuk M. nalazi se u bekstvu.

