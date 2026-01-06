SPASENO DETE U KRAGUJEVCU NA BADNJI DAN! Vatrogasci izbavili mališana iz zaključanog auta, pogledajte kako je to izgledalo (FOTO)

Kragujevački vatrogasci su na Badnji dan spasili dete zaključano u automobilu.

Uvek na dužnosti i uvek spremni da pomognu, pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Kragujevac su i danas uspešno intervenisali nakon dojave da je malo dete ostalo zaključano u putničkom vozilu ispred porodične kuće u Darosavskoj ulici.

Dojava je primljena u 13.50 časova, a ekipa je već minut kasnije upućena na lice mesta. Brzom i profesionalnom intervencijom, bezbedno je izvučeno dete staro 18 meseci, otvaranjem petih vrata na vozilu. Zahvaljujući pravovremenoj reakciji, akcija je okončana uspešno i bez povreda.

Načelnik Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu, Zoran Kočović, pohvalio je pripadnike Vatrogasno-spasilačke čete, ističući da su njihova posvećenost i profesionalizam u službi bezbednosti građana, u svako doba.

- I danas, kada većina građana praznuje i provodi vreme sa porodicom, naši vatrogasci-spasioci su bili na zadatku i još jednom pokazali da su uvek spremni da zaštite živote, posebno kada su u pitanju deca. Sistem zaštite i spasavanja funkcioniše neprekidno — 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji. Vatrogasci-spasioci su još jednom je pokazali da su pouzdan oslonac građanima, a njihova brzina, stručnost i požrtvovanost – simbol poverenja i najvišeg poštovanja, istakao je Kočović.

