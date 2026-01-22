EVO KOLIKE SU KAZNE: Srbin napravio prekršaj u Sloveniji i mislio da se izvukao, a onda mu je neko zakucao na vrata

Našim državljanima koji su Evropskoj uniji, konkretno Sloveniji, napravili neki od prekršaja zabeleženih policijskim kamerama za nadzor saobraćaja, ali ih na licu mesta niko nije zaustavio ni uzeo podatke, počele su da stižu na kućne adrese.

Obaveštenja stižu sa sve kaznenim poenima, koji se, poređenja radi, kod nas ne daju stranim državljanima. Srećom i kod njih postoje prekršajni nalozi za manja prekoračenja brzine, pa može da se plati polovina iznosa, ali uz to sleduju i kazneni poeni i za strance. Pritom, saobraćajne kazne su veće nego kod nas, barem za sada, dok ne dobijemo novi Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Postoji popust na kaznu, evo i koliki

Pre nekoliko meseci jedan naš državljanin boravio je nekoliko dana u Ljubljani gde je otputovao sopstvenim automobilom. Neposredno pred Novu godinu, stigla mu je "čestitka" od tamošnjeg "mesnog redarstva". Prekršajni nalog sa fotografijom na kojem se vidi njegovo vozilo i kompletnim obrazloženjem da treba da plati 120 evra zbog prekoračenja dozvoljene brzine kretanja, piše portal polovniautomobili.

Na mestu gde je maksimalna dozvoljena brzina 60 kilometara na sat, njegov automobil je prošlo brzinom od 77 kilometara na sat, što je zabeleženo kamerom sa overenim merilom. Za razliku od naše policije, koja izmerenu brzinu smatra konačnom, u Sloveniji, kao i u mnogim drugim zemljama, uvažava se i određena tolerancija.

Zato u ovom prekršajnom nalogu piše da je izmerena brzina 77, ali da se, nakon uračunate ispravke u skladu sa dozvoljenim "sigurnosnim odstupanjem", smatra da je 72 kilometara na sat.

Koliko se prekršaji tolerišu

Gledano u procentima, ispada da je tolerancija čak 6,5 odsto, što je zaista fer, ali je u skladu sa njihovim Zakonom o pravilima cestovnog prometa kazna za 12 kilometara na sat više od dozvoljenog, 120 evra.

Prema informacijama iz slovenačke saobraćajne policije, kod njih se pri merenju brzine primenjuje tolerancija kako bi se uračunale moguće greške mernog uređaja koje predviđa i sam proizvođač, jer se zna da ne postoji nijedno merilo na svetu koje se smatra apsolutno tačnim.

Međutim, ističe se da ne postoji fiksni broj propisan direktno u pomenutom zakonu već se sigurnosna odstupanja formiraju kroz praksu i pravilnike o mernim uređajima.

Konkretno, u njihovoj praksi je to oko 7 kilometara na sat za brzine do 100 kilometara na sat, oko 8 kilometara na sat za brzine od 100 do 150 kilometara na sat i oko 9 kilometara na sat za više od 150 kilometara na sat. Dakle, ako nekome izmere da je vozio 120 kilometara na sat, kazna će biti kao da je bilo 112 kilometara na sat, jer se onih 8 kilometara na sat ne računa.

Kazne iste za Slovence i strance

Kamere u Sloveniji odavno beleže različite saobraćajne prekršaje, a kao i kod nas, najviše ih ima za prekoračenje brzine i za prolazak kroz crveno svetlo na semaforu. Novost je što na te kamere sada moraju da paze i naši vozači. U većini dosadašnjih slučajeva, tamo smo bili sankcionisani samo ako nas na licu mesta zaustavi policija, dok su kazne za brzinu ili nepropisno parkiranje samo u retkim slučajevima stizale u Srbiju.

Moguća i zaplena vozila

Uz nalog je stiglo i kompletno obrazloženje da vlasnik vozila, ako prihvata odgovornost, može da plati polovinu iznosa i time se postupak obustavlja, ali se prekršiocu dodeljuju tri kaznena poena. Po njihovim propisima, to važi i za strance, a sistem je vrlo sličan našem - kada prođu 24 meseca od dana kada je prekršaj počinjen, poeni se brišu iz evidencije.

Autor: Iva Besarabić