OVO JE NAJVEĆA MISTERIJA NESREĆE U KOJOJ SU POGINULI ANA I ALEKSANDAR: Sve se desilo na prometnoj magistrali, a niko ništa nije video ni čuo?!

Od siline udarca Ana Radović (20) i njen prijatelj Aleksandar Masalušić koji je bio za volanom "audija" nastardali su na licu mesta.

Tela Ane Radović (20) sa Zlatibora i Aleksandra Masalušića (37) pronađena su jutros u smrskanom džipu "audi SQ" u betonskom propustu na magistralnom putu Čačak-Požega, ali ono što je i dalje misterija jeste kako je tačno došlo do saobraćajne nesreće i kako je moguće da niko od drugih vozača nije primetio da vozilo stoji u kanalu tri dana?!

Podsetimo, Ana Radović se u nedelju u 18.45 časova poslednji put čula sa porodicom i rekla im da prolazi kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru na putu za Beograd, gde je studirala. Od tada se nije javljala, pa je zabrinuta porodica njen nestanak prijavila u ponedeljak, a tokom jučerašnjeg dana usledila je opsežna potraga nakon dojave da je vozilo sa dvoje putnika sletelo u jezero Međuvšje. Međutim, jutros je vozilo pronađeno tik do magistralnog puta u betonskom kanalu.

Misterija

- Detaljna istraga utvrdiće kako je došlo do same saobraćajne nesreće i kako je moguće da niko od drugih vozača nije na tako prometnoj deonici video samu nesreću. Prosto je neverovatno da je "audi" bio sam na toj deonici kada je sleteo, imajući u vidu da je put vrlo prometan. Zatim, nelogično je i to kako tri dana niko nije uočio da se vozilo nalazi u betonskom kanalu i da je zaštitna ograda, odnosno bankina probijena - kaže naš dobro obavešten izvor i dodaje:

- Prema dosadašnjim informacijama, vozač "audija" najverovatnije je vozio neprilagođenom brzinom, ispravio krivinu, silovito probio bankinu i upao direktno u betonsku rupu na bočnu stranu. Neverovatno je kako je vozilo završilo u betonskom propustu celom dužinom, s obzirom da je i širina i visina "audija" tačno odgovorala toj rupi. Ono što je možda dovelo do toga da danima "audi" ne bude pronađen jeste i visina vozila i rupe, nigde nijedan deo automobila nije odskakao od visine rupe, da bi neko od vozača ili suvozača mogao da primeti da se baš pored puta u rupi nalazi vozilo.

Prednji deo smrskan

Kako navodi naš sagovornik, postoji mogućnost da bi samo neko ko vozi na visini, odnosno putnici autobusa ili kamiona mogli da vide tu rupu. Međutim, izgleda da ljudi u prolazu nisu ni obraćali pažnju, pa je "audi" čak tri dana ostao neprimećen.

Na vozilu "audi", kako smo ranije pisali, nakon jezive nesreće od siline udarca smrskan je ceo prednji deo, tačnije odvaljen je branik, točkovi su otpali, a otvori su se i er begovi prilikom udarca. Sumnja se da su putnica Ana i njen prijatelj Aleksandar koji su kobnog popodneva krenuli za Beograd nastradali na licu mesta, a njihova tela zarobljena u autu bila su tri dana.

Kada su vatrogasci-spasioci uspeli da izvuku vozilo iz kanala odneto je na vanredni tehnički pregled po nalogu dežurnog tužioca. Takođe, tužilac je naložio da se tela pošalju na obdukciju koja će utvrditi od kojih povreda je nastupila smrt, ali se sumnja da su Ana i Alaksendar preminuli na mestu.

Autor: Iva Besarabić