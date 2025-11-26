SUMNJA SE DA JE OVO UZROK NESREĆE U KOJOJ SU POGINULI ANA I PRIJATELJ: Zato su odmah bili mrtvi, nisu imali šanse da prežive! JEZA (FOTO+VIDEO)

Prvi rezultati istrage pokazali da je audi smrti ispravio krivinu i završio u kanalu i da su Ana Radović i njen prijatelj odmah poginuli

Ana Radović (20) i njen prijatelj Aleksandar Masalušić (37), koji je upravljao "audijem" tutinskih registarskih oznaka koji je pronađen prevrnut u betonskom propustu na putu Požega-Čačak kod Ovčar banje, navodno su od siline udarca na mestu ostali mrtvi.

Prvi rezultati istrage, ukazuju na to da je smrt nastupila usred povreda zadobijenih povreda u sudaru, te da je smrt nastupila momentalno.

Podsetimo, policija je juče dobila dojavu da je u predelu Ovčar banje nestao automobil u kome su bili muškarac i žena, a prijavljen je i nestanak studentkinje Ane Radović. Jutros su građani u propustu pored puta u Ovčar banji pronašli smrskani "audi", a nadležni su ubrzo utvrdili da se u njemu nalaze dva tela.

- Sumnja se da je zavolanom bio Aleksandar, dok je Ana bila suvozač. Sudeći po situaciji s lica mesta, pretpostavljaa se da se "audi" kretao izuzetno velikom brzinom i da je praktično ispravio krivinu, probili bankinu i uleteli u taj propust kojim se voda vraća u jezero. Inače, veličina tog propusta je maltene večičine automobila, tako da je neverovatno da je auto baš tu završio na taj način. Splet neverovatnih okolnosti - priča izvor Kurira

- Udarac je bio toliko silovit da se pretpostavlja da su oni na mestu ostali mrtvi, pokazuju prvi rezultati istrage. Muškarac koji je izvučen imao je vidne povrede glave, smrskano mu je lice. Naravno, tela su prevezena na obdukciju koja će rešiti sve nedoumice u ovom slučaju, pa i kako je tačno nastupila smrt dvoje mladih. Oni su se, veruje se, kretali ka Beogradu u kome je nesrećna devojka studirala - navodi sagovornik.

Vozilo pogrebnih usluga nalazi se na mestu nesreće Izvor: Kurir

U medijima se ranije pojavila informacija da je Radovićeva uputila dva panik poziva hitnoj službi i Hitnoj pomoći. Međutim, sudeći po povredama koje je zadobila, ona je na mestu nesrće preminula, te nije mogla sama da zove. Ipak, kako nam kaže izvor, moguće je da je njen telefon sam zvao tzv. "sos poziv".

- S obzirom na to da se nalazila u novom automobilu, sumnja se da je njen telefon bio povezan na automobilski kompjuter, te da je vozilo praktično samo pozvalo pomoć u trenutku udesa, pošto noviji automobili imaju tu mogućnost - objašnjava izvor iz istrage.

Automobil "audi QS" izvučen je danas oko podneva iz kanala uz pomoć vatrogasaca i dizalice.

- "Audi" je odvezen i biće veštačen kako bi se utrvdilo da li je možda došlo do kvara i kako bi se otkrili svi detalji ovakve tragedije. Ono što se na licu mesta moglo videti je da su se otvorili erbegovi, kao i da je hauba automobila bila potpuno smrskana - dodao je sagovornik Kurira.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Na "audiju" su bile registarske oznake iz Tutina zbog čega se u prvi mah mislilo da je nastradali vozač iz tog grada. Međutim, ubrzo je otkriveno da je Aleksandar zapravo rodom iz Priboja, a da je živeo u Beogradu.

- Samo je automobil bio registrovan u Tutinu, što je izazvalo zabunu u početku, ali je ubrzo sve razrešeno - objašnjava izvor.

Autor: D.Bošković