DANAS JE DAN PRAŠTANJA, SLAVIMO VELIKOG SVECA! Izgovorite ovu važnu molitvu mlađem bratu Vasilija Velikog!

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Grigorija Niskog (335 - 394), episkopa Nise i mlađeg brata Svetog Vasilija Velikog, te bliskog prijatelja Grigorija Bogoslova.

Bio je najpre samo prezviter, pošto beše ženjen, a kada mu umre žena, blažena Teozva, izabraše ga i posvetiše za episkopa u Nisi.

Odlikovao se ogromnom svetskom učenošću i duhovnim opitom. Učestvovao je na Drugom vaseljenskom saboru. Misli se da je on sastavio drugi deo Simbola vere. Veliki besednik, tumač Svetog pisma, i bogoslov.

U vreme cara Valenta zbačen je s episkopske stolice i oteran u izgnanstvo. Osam godina provede ovaj sveti otac u izgnanstvu trpeljivo snoseći sve bede i sva poniženja. Najzad skonča u dubokoj starosti koncem IV veka preselivši se u Carstvo Božje i ostavši kroz sve vekove na zemlji kao veliko svetilo Crkve.

Srpska pravoslavna crkva slavi ga 10. januara po crkvenom, a 23. januara po gregorijanskom kalendaru.

Ovaj svetitelj je učinio mnogo za širenje vere i razvoj hrišćanstva. Svetac je preminuo u bedi, ali, prema predanju, nijednom se zbog toga nije požalio. Život je posvetio zaštiti pravde i nevinih, kao i utemeljivanju pravoslavlja u hrišćanstvu. Ljude je učio da pronađu snage za oproštaj onima koji su im naneli nepravdu.

Svaki vernik danas bi trebalo da se pomoli izgovarajući ove reči:

"Bože otaca naših, čini uvek sa nama po Tvojoj krotosti, ne napuštaj nas Tvojom milošću, no njihovim molitvama u miru uredi život naš".

