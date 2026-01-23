Najnovije informacije: Ovo je trenutno stanje na kursnoj listi

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi 117,4109 dinara. Kako je objavila danas Narodna banka Srbije (NBS), dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, dok će na godišnjem nivou biti niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je viši za 0,3 odsto i iznosi 100,1543 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,5 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 12,3 odsto, a od početka godine niži je za 0,2 odsto.

