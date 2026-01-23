MUP IZDAO HITNO UPOZORENJE VOZAČIMA: Na putevima vreba opasnost, mala greška može biti KOBNA!

Zbog ekstremno niskih temperatura koje su zahvatile Srbiju, Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) uputilo je apel svim učesnicima u saobraćaju.

Na brojnim deonicama postoji velika opasnost od pojave poledice, koja je često nevidljiva, a u takvim uslovima i najmanja greška može dovesti do ozbiljnih posledica.

Ključni saveti za sigurnu vožnju

MUP je putem svojih društvenih mreža pozvao vozače na maksimalan oprez i pridržavanje sledećih mera:

Smanjite brzinu kretanja: Prilagodite vožnju uslovima na putu.

Povećajte odstojanje: Potrebno je više prostora za reagovanje na klizavom kolovozu.

Izbegavajte nagle pokrete: Bez naglog kočenja i oštrih pokreta volanom.

Zimska oprema je obavezna: Proverite stanje pneumatika pre nego što krenete na put.

Poseban oprez ujutru i uveče

Iz policije napominju da je vidljivost i priprema vozila jednako važna kao i sama vožnja. Pre nego što se uključite u saobraćaj, temeljno očistite sva stakla, retrovizore i svetlosne grupe na vozilu. Poseban oprez savetuje se u ranim jutarnjim i večernjim satima, kada je stvaranje poledice najizraženije.

"Saobraćajna policija je na terenu i prati stanje na putevima, ali najvažnija bezbednosna mera ste vi sami", poručuju iz MUP-a.

Budite savesni, čuvajte sebe i druge učesnike u saobraćaju!



Autor: Dalibor Stankov