SPAS ZA NAMENSKU INDUSTRIJU: Ministarka Lazarević u Lučanima najavila rešavanje zastoja u izvozu oružja!

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević posetila je danas fabriku namenske industrije "Milan Blagojević" u Lučanima. Tokom obilaska pogona, ministarka je poslala jasnu poruku o neophodnosti hitnog rešavanja problema koji već osam meseci blokira izvoz srpskog naoružanja i vojne opreme.

Ključni problem: Dozvole na čekanju već osam meseci

Lazarević je ukazala na to da se kompanije domaće namenske industrije nalaze u izuzetno izazovnom periodu jer su izvozne dozvole obustavljene više od pola godine. To je dovelo do stvaranja velikih lagera i rizika od gubljenja stranih kupaca.

- Ideja je da pokušamo da krenemo sa izdavanjem dozvola kako bismo sačuvali klijente širom sveta i rasteretili lagere. Ova industrija je značajan zamajac naše celokupne privrede i moramo joj omogućiti da nastavi da raste - naglasila je ministarka.

Lučani kao stub odbrane

Fabrika u Lučanima je prva u lancu odbrambene industrije jer proizvodi komponente bez kojih ostale fabrike ne mogu da funkcionišu. Ministarka je podsetila da uspeh ove kompanije direktno utiče na:

- Izvozne potencijale države

- Odbrambene sposobnosti Srbije

- Lokalnu zajednicu (društvena odgovornost)

Rešenje zahteva saradnju više institucija

Ministarka je priznala da su trenutne okolnosti u Evropi i svetu specifične, ali da će njeno ministarstvo, u saradnji sa drugim nadležnim institucijama, učiniti sve da se izdavanje dozvola ponovo pokrene. Cilj je da se sačuvaju postojeća tržišta koja su decenijama građena.

Autor: Dalibor Stankov