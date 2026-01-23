RHMZ IZDAO HITNO UPOZORENJE! Spremite se, stižu ledena kiša i OLUJNI UDARI VETRA

Iako nas narednih dana očekuje porast temperature i toplije vreme, u nedelju će biti vetrovito, uz olujnu košavu, poručuju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

"Sutra ujutru ponegde će biti slab mraz, a po kotlinama, dolinama reka i visoravnima jugozapadne i južne Srbije kratkotrajna magla. Tokom dana biće malo toplije, pre podne sa dužim sunčanim intervalima, posle podne i uveče prolazno naoblačenje sa jugozapada koje će mestimično usloviti kratkotrajnu kišu", navodi se u prognozi RHMZ-a.

Vetar će biti slab i umeren istočni i jugoistočni, u košavskom području povremeno i jak, a krajem dana na jugu Banata i sa olujnim udarima.

Najniža temperatura, će prema najavi RHMZ-a, biti od -2 do 3 stepena, a najviša dnevna od 7 do 12 stepeni.

Ledena kiša i zrnasti sneg

- U Timočkoj Krajini tokom celog dana biće oblačno, hladno i tmurno, u drugom delu dana sa ledenom kišom ili zrnastim snegom, a dnevna temperatura će se kretati od 0 do 2 stepeni - poručuju iz RHMZ.

U nedelju nas očekuje vetrovito vreme, duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će u košavskom području imati olujne udare, a na jugu Banata kratkotrajno i orkanske, oko 100 kilometara na sat, a u ponedeljak vetar će biti u slabljenju i skretanju na severozapadni.

"U nedelju i tokom sledeće sedmice biće promenljivo vreme, a kiša i lokalni pljuskovi očekuju se u nedelju u svim, a u ponedeljak samo u istočnim, jugoistočnim i južnim predelima Srbije - najavljuju iz RHMZ-a.

Do kraja dana oblačno

Inače, danas do kraja dana biće malo ili umereno oblačno, osim na istoku Srbije i severu Vojvodine gde će se zadržati oblačno vreme.

Duvaće slab i umeren vetar istočni i jugoistočni, uveče i tokom noći u košavskom području će biti u pojačanju.

Autor: Iva Besarabić