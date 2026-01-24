AKTUELNO

Društvo

STIŽE JAKA KOŠAVA! RHMZ izdao hitno upozorenje: Prvo prolećne temperature, a onda kreće LEDENA KIŠA!

Srbija se danas budi u "plusu", ali to je samo zatišje pred buru! Iako će temperature dostići i 12 stepeni, Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorava na dramatičnu promenu vremena koja kreće već večeras.

Uživajte u suncu prepodne, jer nas već popodne očekuje naoblačenje, a u pojedinim delovima zemlje situacija postaje kritična.

U Timočkoj Krajini najopasnije: Ledena kiša!

Dok će ostatak Srbije osetiti toplije vreme, u Timočkoj Krajini biće tmurno i hladno. U drugom delu dana tamo se očekuje najopasnija pojava – ledena kiša ili zrnasti sneg. Vozači u ovom delu zemlje moraju biti na maksimalnom oprezu!

Košava se pretvara u orkan

Pravi haos kreće krajem dana i tokom nedelje. Vetar će u košavskom području drastično ojačati:

Jug Banata: Očekuju se olujni, a u nedelju čak i orkanski udari vetra (oko 100 km/h)!

Beograd: Popodne kreće kiša, a vetar će postajati sve jači, sa temperaturom do 10 stepeni.

Šta nas čeka do kraja januara?

Nedelja i ponedeljak donose pljuskove i vetar koji će tek u ponedeljak početi da slabi. Do 31. januara biće promenljivo, sa čestim padavinama, pa nemojte da vas zavara trenutno otopljenje.

