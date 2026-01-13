SPREMITE SE ZA BLJUZGAVICU, ALI I 'SIBIRSKU ZVER'! Sledi nam 12 stepeni u plusu, a onda LEDENA KOŠAVA kreće u juriš: Evo kada zima zadaje novi, brutalni udarac

Posle pika hladnog talasa, Srbiju će od sutra zahvatiti otopljenje sa temperaturama do čak 12 stepeni u plusu, ali meteorolozi upozoravaju da je ovo samo "zatišje pred buru".

Jer, dok se sneg bude postepeno topio naredna tri dana, u atmosferi se priprema uvod u najhladniji period zime, a bljuzgavica na našim ulicama i pre zahlađenja može postati opasna zamka.

Naime, sa istoka nam se približava moćni sibirski anticiklon koji će kroz Vlašku niziju „upumpati“ ledeni vazduh pravo u naše krajeve, a to znači da će narednih dana tokom noći sa temperaturama ispod 0 stepeni i kada se za koji dan bude otopio dobar deo vlažnog snega, pod udarima ledene košave trotoari i kolovozi lediti u sekundi.

Otopljenje je samo privremeno, bljuzgavica preko noći postaje led

Meteorolog Ivan Ristić kaže za „Blic“ da je završen ledeni talas i da nas do vikenda očekuje otopljenje, međutim, temperature neće biti previsoke zbog čega neće stići da otope sav sneg. Maksimalne dnevne će biti od 5 do 10, lokalno i do 12 stepeni, dok će minimalne biti oko 0 stepeni i koji stepen niže.

- Tamo gde bude minusa tokom noći, lediće se bljuzgavica. Najvažnije je da se otopi sneg na trotoarima. Treba posoliti ulice, da izdrže noć, jer so može da pomogne do -5 stepeni – kaže Ivan Ristić.

Udar ledene košave, vikend donosi hladan vazduh iz Rusije

Prema njegovoj vremenskoj prognozi, neće biti jako mraza do petka, ali u petak popodne, u subotu i nedelju očekuje se hladna i jaka košava.

- Već za vikend sa jakom i hladnom košavom dolazi hladan vazduh poreklom iz Rusije u sklopu sibirskog anticiklona. To će označiti početak novog ledenog talasa koji će se intenzivirati oko 24. januara kada će doći do spajanja sibirskog i azorskog anticiklona u vidu „Skandinavskog bloka“. Osim ledenih dana ponovo se očekuje razvoj ciklona u Sredozemlju i sneg. U početku kada počne borba između toplog i hladnog vazduha biće uslova i za ledenu kišu – kaže Ristić.

„Zver sa istoka“, odnosno sibirski anticiklon će prvo ući u Vlašku niziju, a onda stiže i do Srbije, a zahvatiće veći deo Evrope. Reč je vazduhu koji je hladniji pri tlu. U tom periodu maksimalne dnevne temperature vazduha će biti od -2 do 3 stepeni, a minimalne od -5 do -2 stepena. Vetar će dodatno isušivati tlo, ali će ubrzavati zaleđivanje mokrih površina.

Košava i ledeni dani, gde će pasti najviše snega

Jaki, olujni udari hladne košave će trajati dva do tri dana, najviše će se osetiti u košavskom području, a to su Vršac, Pomoravlje, Veliko Gradište, Beograd. Oko 21. – 22. januara košava će početi da slabi i kada prestane dan, dva će temperatura malo porasti, ali već 24. januara dolazi od jačeg zahlađenja.

- Moja pretpostavka je da će biti hladnije nego što je bilo do sada. Koliko će biti snega to je sada teško reći, ali će ga biti i deluje da će biti obimniji južnije od Save i Dunava, za razliku od Vojvodine, koja bi u ovom naletu zime mogla da dobije manje snežnih padavina. Hladno vreme će rajati do kraja januara i početkom februara. Otopljenje vidim između 10. i 15. februara – poručuje Ristić.

Povratak zime posle 24. januara

Marko Čubrilo, meteorolog amater. najavio je od utorka osetno otopljenje, retke slabe padavine i postepeno otapanje snežnog pokrivača u nizijama. Do vikenda će biti relativno toplo, samo ponegde tmurno i svežije. a za vikend očekuje priliv hladnog vazduha sa istoka.

- Od sutra će osetno topliji vazduh sa Atlantika prodirati preko nas donoseći slabe, prolazne padavine najčešće severnim i istočnim delovima regiona, pojačan zapadni i jugozapadni vetar uz otopljenje te bi se sredinom dana maksimumi trebali kretati od oko 0 stepeni na istoku do oko 8 stepeni na zapadu regiona. Do vikenda će biti uglavnom suvo i relativno toplo bez mraza ili uz slabe mrazeve i dnevne maksimume od 2 do 12 stepeni. Najsvežije će biti u oblastima gde se niski oblaci zadrže veće deo dana – kaže Čubrilo.

Borba vazdušnih masa nad Balkanom

Za vikend će anticiklon nad zapadom Rusije ojačati i, preko Vlaške nizije u Rumuniji, ka nama će početi da struji hladniji, ali slabo vlažan vazduh zbog čega Čubrilo očekuje da za vikend uz dosta oblaka najčešće bude suvo uz jačanje istočnog vetra i zahlađenje. Maksimalne temperature u nedelju, prema njegovoj prognozi, će biti -4 stepeni na istoku Srbije do oko 3 stepena na zapadu Hrvatske.

- Posle 20. januara su povremeno moguće slabe padavine, a zatim ćemo videti razvoj sinoptike posle 24. januara. Sada su modeli vrlo ubeđeni u povratak zime i hladnog vremena, a uz ciklon nad Sredozemljem bilo bi i snega. Ipak, još je jako rano za davanje detaljne prognoze za taj period i treba sačekati barem do oko 20. januara, ali iz ove perspektive zima je još daleko od toga da je završila - zaključuje Marko Čubrilo.

Autor: Iva Besarabić