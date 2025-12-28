STIŽE SNEŽNA KATAKLIZMA, SPREMITE SE ZA 96 SATI NEPREKIDNE MEĆAVE: Meteorolozi izdali OZBILJNO UPOZORENJE: Ledena zver sa istoka okovaće Evropu od UTORKA!

Meteorolozi upozoravaju da bi Evropa trebalo da se pripremi na ozbiljne mrazeve, a na nekim mestima će čak padati sneg neprekidno 96 sati.

Meteorolozi upozoravaju da bi Evropa trebalo da se pripremi na ozbiljne mrazeve. Sa novom godinom stiže zver sa istoka i doneće značajno zahlađenje. Na nekim mestima će čak padati sneg neprekidno 96 sati.

Zver sa istoka okovala Evropu

Vreme u delu Evrope će se sa dolaskom nove godine znatno promeniti, i to zbog zveri sa istoka koja treba da donese veliko zahlađenje.

- Britanija se priprema za zver sa istoka i 96 sati neprekidnog snega - naveo je portal Expres pozivajući se na britanske meteorološke stanice.

Meteorolozi najavili sneg i mraz prve nedelje 2026.

Britanija, međutim, neće biti jedina evropska zemlja gde će sa dolaskom nove godine doći do zahlađenja. Promena vremena će nastupiti i uČeškoj. Češki Hidrometeorološki zavod upozorio je da će naredni dani biti u znaku zime i snega.

- Na planinama će već od utorka vreme biti izrazito zimsko sa celodnevnim mrazevima, a oko Nove godine će i više duvati vetar. Mogu se očekivati i tipične zimske pojave kao što su snežni nanosi ili eventualno smetovi. I prva nedelja 2026. godine će verovatno biti u sličnom duhu. Temperature ispod proseka (u nekim danima nisu isključeni ni celodnevni mrazevi u svim predelima) i prilično čest sneg - naveli su meteorolozi.

Autor: A.A.