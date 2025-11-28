AKTUELNO

Vejavica ne prestaje! Ovaj srpski grad zatrpan snegom, evo kakva će noć biti u Beogradu (VIDEO)

U Ivanjici već satima neprestano veje sneg, a očekuje se da će tokom noći obilno padati i u drugim delovima Srbije.

Kako se vidi na snimku, grad je prekriven snežnim pokrivačem.

Jače snežne padavine zahvatiće skoro celo područje Kosova i Metohije, jugoistoka zemlje, a na području Vranja i u okolini Knjaževca padaće i ledena kiša.

Sneg će pasti i u Prokuplju, Kuršumliji, Kruševcu, Trsteniku, Novom Pazaru, a uz sneg temperatura u 18 sati pada ispod nule u Tutinu (-1) i Kopaoniku (-4).

Sneg će pasti u na područje Požege, Čačka, Kraljeva, Gornjeg Milanovca, Kragujevca, Mladenovca, Aranđelovca, Topole. Osim snega minus će biti u Ivanjici (-1) i Sjenici (-3).

Sneg je počeo i u Beogradu, gde će nastaviti jače da veje tokom noći sve do 11 sati u subotu.

Kako se vidi na radarskim snimcima jače snežne padavine i kiša širiće se tokom noći sa juga ka centralnim i severnim delovima Srbije.

