POLARNI VRTLOG ĆE ZAKAČITI SRBIJU: Sneg će padati najmanje 48 sati BEZ PRESTANKA, a ovog datuma stiže još jače zahlađenje

Sneg uveliko pada u pojedinim delovima Srbije, a tokom noći ka ponedeljku očekuje se i u nižim predelima i ravnicama.

Meteorolozi najavljuju da će pasti i do 60 cm snežnog pokrivača na planinama, a upozoravaju na drastičnu promenu vremena koja će uslediti do kraja dana.

Sneg bi u Srbiji trebalo da pada od ponedeljka do četvrtka, nakon čega će uslediti prestanak padavina. Ipak, ne možemo se nadati nekom toplijem vremenu jer će se temperatura vazduha zadržati oko 0 stepeni Celzijusa. Kako najavljuje meteorolog Ivan Ristić, Srbiju će "zakačiti" i polarni vrtlog.

Polarni vrtlog će zakačiti Srbiju

"Sneg od ponedeljka do četvrtka (23. do 26. decembra), zatim stabilizacija vremena ali će ostati hladno sa niskim oblacima i maglom i temperaturama oko 0C. Posle Nove Godine par malo toplijih dana kao najava dolaska polarnog vrtloga i hladnog arktičkog vazduha. Najverovatnije početak prave ledene zime negde izmedju 3. i 7. janura", najavljuje Ivan Ristić na svom Fejsbuku.

On je pojasnio da će sneg prvo sutra početi da pada u Vojvodini, dok će se kasnije proširiti na celu Srbiju.

"Sneg sutra prvo počinje u Vojvodini, a do kraja dana kiša će preći u sneg u celoj zemlji i doći će do stvaranja snežnog pokrivača i u nižim predelima od 5-20 cm", navodi Ristić.

On je dodao i da određeni prognostički modeli najavljuju da će sneg padati od ponedeljka 23. decembra, najmanje 48 sati bez prestanka!

Nova godina bez padavina, ali ledena

Ipak, za Novu godinu padavine će izozasti, ali će se se zadržati ledeno vreme.

"Za novogodišnju noć bez padavina hladno sa mrazem trenutna procena da će temperatura biti od -5C do -1C, već od 2. januara popodne kreće serija talasa hladnog martimnog artičkog vazduha MAV koji će nam donositi sneg", prognozira Ristić.

Stiže snežna mećava, pašće 60 cm snega

I meteorolog amater Marko Čubrilo najavio je pogoršanje vremena uz snežnu mećavu koja će na planinama doneti čak 60cm snega.

"Na planinama snežna mećava, a u nekim nizijama snežna vejavica. Na planinama preko 1.000 mnv formiranje snežnog pokrivača i oko 60 cm visine", najavljuje Čubrilo.

Čubrilo navodi da će temperatura od danas u najtoplijem delu dana najčešće ići od -1 do 4 stepena Celzijusa.

"Od naredog četvrtka pa verovatno do kraja godine uglavnom suvo ali uz minimume od -10 do -3 stepena Celzijusa i maksimume od 0 do 7 osim u mestima sa maglom gde će i preko dana biti oko -1 stepen Celzijusa", dodaje on.

