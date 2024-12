POLARNI VRTLOG IDE KA SRBIJI - Pred nama je najhladnija zima u prethodnih 10 godina! Sneg će padati danima, a preti još jedna OPASNA POJAVA

U novogodišnjoj noći u nižim predelima biće od 0 do 5 stepeni Celzijusovih.

Vreme do kraja godine biće stabilno, ali hladno, sa dnevnim temperaturama od 0 do 5 stepeni Celzijusovih u nižim predelima, dok će u brdsko-planinskim krajevima jutarnji mraz spuštati žive u termometru i do -10 stepeni. Svi koji planiraju da se provedu u novogodišnjoj noći trebalo bi da se pripreme na jaču hladnoću i temperature od -6 stepeni, a stiže nam i "polarni vrtlog".

- Do kraja ove godine biće slično vreme bez promena. Tokom dana biće od nula do pet stepeni Celzijusovih. Možda možemo očekivati i mraz, a tamo gde ima snega, u brdsko-planinskim predelima ujutru će biti minus pet, negde čak i minus deset stepeni. U novogodišnjoj noći biće suvo, bez padavina i sa mrazom, dok će se temperatura kretati od minus dva do minus šest - govori Ivan Ristić, meteorolog amater.

Naglo zahlađenje pred Božić

Ristić je takođe rekao i kakvo nas vreme čeka početkom januara.

- Prvih nekoliko dana januara doneće kratkotrajno otopljenje sa temperaturama do 10 stepeni u plusu. Velika promena vremena i naglo zahlađenje počeće četvrtog januara, kada stiže osetan pad temperature. Za Božić će maksimalna temperatura biti nula stepeni Celzijusovih, a verovatno će biti i snega. Takođe, od Božića počinje novo zahlađenje, i biće još hladnije.

Najhladniji deo meseca od srpske Nove godine

Meteorolog Ristić je objasnio koliko ćemo ledenih dana imati tokom januara i za srpsku Novu godinu.

- Od Božića pa do Svetog Jovana imaćemo vezane ledene dane. To će ujedno biti i najhladniji deo meseca, kada će biti snega, a temperatura će ići do 10 stepeni ispod nule. Sada smo imali sreće jer se sneg nije topio i zadržavao, ali kada bude jak minus on će se zadržati, i trebalo bi da povedemo računa o poledici i ledu - ocenio je on.

Ristić je govorio i o tome kakvo nas vreme očekuje krajem januara i početkom februara.

- U januaru ulazimo u hladniji deo godine, a slično vreme će biti i u februaru. Pred kraj januara uslediće kratkotrajno otopljenje, pa će uslediti hladno vreme u februaru. Ovi meseći biće izrazito hladni da snegom - rekao je Ristić.

Najhladnija zima u poslednjih 10 godina

On se osvrnuo i na prognozu koju je radio sa profesorom Aleksandrom Valjarevićem u kojoj su naveli da će zima koja nam je stigla biti jedna od najhladnijih u poslednjih 10 godina.

- Sve ide u tom pravcu da će ovo biti najhladnija zima u poslednjih deset godina - zaključio je on.

Ristić je dodao i da u Srbiju stiže polarni vrtlog početkom januara.

- Možete lepo videti kako je Polarni vrtlog ponovo izduženog oblika i stisnut i sa pacifičke i sa severnoatlantske strane. To pokazuje da je njegovo unutrašnje jezgro podeljeno na dva dela, sa jednim delom jezgra iznad istočne hemisfere i jednim jezgrom koji doseže u Severnu Ameriku. Ovu dinamiku možemo videti ako pogledamo prognozu stratosferskih vetrova, što je obično mera jačine polarnog vrtloga. Kao što vidite, prognoza pokazuje značajno usporavanje stratosfere prema i u januaru, što ukazuje na kretanje i privremeni poremećaj polarnog vrtloga - naveo je on.

Autor: Aleksandra Aras