STIŽE PROMENA, JOŠ DANAS SUNČANO! Od sutra promena, opasna pojava preti ovim krajevima

U Srbiji će još danas biti sunčano, ali i prohladno vreme. I jutros je u celoj zemlji zabeležen i jači mraz, na istoku Srbije bilo je i do -13 stepeni. Maksimalna temperatura biće danas od 4 do 8°C, u Beogradu do 6°C. Već od sutra sledi promena vremena, ali i jedna veoma opasna pojava.

U sredu povećanje oblačnosti. Posle podne ponegde se očekuje i kiša i to prvo na zapadu i severu Srbije. Maksimalna temperatura biće od 3 do 9°C.

U noći ka četvrtku kiša se očekuje u većem delu Srbije, na planinama sneg. U pojedinim predelima očekuje se i ledena kiša.

Temperatura vazduha u većini predela biće oko 0°C, dok će pri tlu biti u minsu, zbog čega će se i kiša lediti pri tlu.

Najveća opasnost od ledene kiše i poledice u noći između srede i četvrtka i u četvrtak ujutro očekuje se u delovima Vojvodine, na području Beograda, delova zapadne i istočne Srbije, u košavskom području i ponegde na planinama.

U četvrtak tokom dana toplije, ponegde sa slabom kišom. Maksimalna temperatura biće i iznad 10 stepeni.

U petak sa severozapada sledi jače zahlađenje, uz prodor osetno hladnije vazdušne mase i uz vrlo jak severozapadni vetar. Kiša će već sredinom dana u severozapadnim, tokom dana u centralnim, a do uveče i u ostalim predelima preći u susnežicu i sneg.

Maksimalna temperatura biće od 3°C u Bačkoj do 12°C u centralnim i jugoistočnim predelima Srbije, a u tim predelima jutro će biti najtopliji deo dana, jer tokom dana sledi jače zahlađenje.

Tokom vikenda ciklon će nastaviti put duž Jadrana dalje na jugoistok, pa će se Srbija naći u hladnom sektoru ciklona.

Naše područje biće na granici između ledene vazdušne mase sa severoistoka, koja već sada donosi veoma hladnu vreme na istoku i severoistoku Evrope i tople sa jugozapada i sa Mediterana. Ipak, vrlo hladna vazdušna masa potom će biti povučena zadnjim delom ciklona i u sklopu severnog strujanja i preko Srbije dalje na jug.

Za vikend se očekuje razvedravanje, još u subotu ujutro u južnim i centralnim predelima sa snegom.

Autor: Dalibor Stankov