VREME KAO DA SE IGRA SA NAMA! U Srbiju stiže novi VREMENSKI OBRT: Temperatura skače, a onda mart donosi LEDENO IZNENAĐENJE: Polarni vrtlog donosi sneg

Ove sedmice očekuje nas postepeno otopljenje uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, ali i pojavu kratkotrajne kiše. Jutarnje i dnevne temperature biće u porastu nakon hladnog talasa i debelog minusa koji je zahvatio celu zemlju. Ipak, i danas će biti na snazi upozorenje RHMZ u pojedinim delovima Srbije koje će se odnositi na sneg, led i ekstremno niske temperature.

U ponedelјak (24.02.) biće umereno do potpuno oblačno i malo toplije, na zapadu, jugozapadu i jugu ponegde sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa susnežicom i snegom, uz lokalnu pojavu poledice u jutarnjim satima. Najniža temperatura od -6 do 1 stepen, dok će najviša dnevna biti od 5 do 9 stepeni.

Temperature skaču na 17 stepeni

U utorak i sredu (25-26.02.) iznad većeg dela suvo. U sredu (26.02.) posle podne i uveče na zapadu i jugozapadu Srbije, kao i na zapadu Vojvodine, a od četvrtka (27.02.) ponegde i u ostalim krajevima kiša, dok je samo na visokim planinama kratkotrajno moguć i slab sneg, najavljuje RHMZ.

Maksimalne temperature u većini mesta od 10 do 17 stepeni.

I danas popaljeni meteoalarmi

I danas će u pojedinim delovima Srbije na snazi biti žuti meteoalarm zbog snega i leda, dok će u istočnoj Srbiji na snazi biti i upozorenje na ekstremno niske temperature.

Kratko otopljenje, pa ponovo obrt

Prema prognozi meteorologa Ivana Ristića, danas se pozdravljamo sa hladnim arktičkim vazduhom, dok će košava samo ponegde duvati i tokom ove sedmice.

"Temperatura od danas u postepenom porastu i najtoplije će biti u sredu 26. februara sa maksimumima oko 15 stepeni, takođe jutarnji mraz će oslabiti i u većini mesta ga više neće biti. Od četvrtka promenljivo, povremeno sa kišom i ponovo malo svežije. Maksimalna temperatura oko 10 stepeni", najavljuje Ristić.

Baba Marta pokazuje zube

Ipak, on navodi da zima neće tako lako popustiti, te da nas već u martu čeka novo temperaturno iznenađenje.

"U martu, pogotovo u njegovoj drugoj dekadi, sprema se do sada najjače stratosfersko zagrevanje baš iznad severnog pola. Baba Marta ove godine doneće prema svemu sudeći puno iznenađenja, a najverovatnije i sneg u nižim predelima", piše Ristić na svom Fejsbuku.

Kako dodaje, jedan od prognostičkih modela najavljuje veliko stratosfersko zagrevanje tačno 8. marta.

"GFS najavljuje veliko osmomartovsko stratosfersko zagrevanje na pravom mestu da pogura hladan vazduh prema nama", pojašnjava Ristić.

Stiže i cepanje polarnog vrtloga

On je najavio i "cepanje polarnog vrtloga" koje nam sledi u drugoj dekadi marta.

"Cepanje polarnog vrtloga posle stratosferskog zagrevanja u drugoj dekadi marta", napisao je on uz objavljenu mapu.

Autor: Dubravka Bošković