SNEG ĆE PADATI TOKOM ČITAVE NOĆI! AMSS upozorava: Veliki snežni talas – tri stvari su obavezne pre puta!

Izvor: Pink.rs, Foto: Goran Vesić ||

Auto-moto savez Srbije (AMSS) je upozorio vozače da će sneg padati tokom noći što će otežati vožnju i smanjiti vidljivost.

AMSS je vozače upozorio i da u brdsko-planinske predele ne polaze bez zimske opreme za vozila, da imaju dovoljnu količinu goriva u rezervoaru i da koristite glavne puteve jer se oni najpre čiste od snega.

Po podnevnim podacima s graničnih prelaza, automobili ne čekaju, dok kamioni čekaju do osam sati da izađu iz Srbije.

Kamioni na prelazu Horgoš sa Mađarskom čekaju sat i po, a na Kelebij tri sata da napuste Srbiju.

Na prelazu Batrovci sa Hrvatskom kamioni čekaju osam sati, u Šidu četiri sata, a na prelazu Bezdan jedan sat da izađu iz Srbije.

Kamioni na prelazu Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovimo čekaju jedan sat da napuste Srbiju.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, piše u saopštenju.

Autor: A.A.

