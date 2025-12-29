U novogodišnoj noći HLADNO, a onda totalni PREOKRET: Očekuje se i do 15 stepeni, ali u plusu, EVO i kada

U Srbiji danas sunčano, a maksimalna temperatura biće od 2 do 8, u Beogradu do 6 stepeni.

U utorak pad temperature, a posle sunčanog prepodneva, posle podne i uveče prolazno naoblačenje, ponegde sa kratkotrajnim snegom.

Najhladniji dan biće sreda. Očekuje se promenljivo oblačno, ponegde sa slabim snegom, uglavnom na istoku i jugu, dok će na severu tokom dana biti sunčano

Temperatura oko 0 stepeni.

U novogodišnjoj noći sa severa prolazno naoblačenje, tek ponegde sa slabim i kratkotrajnom snegom, ali se ne očekuju značanije snežne padavine, niti formiranje snežnog pokrivača, a i u većini mesta ostzaće suvo.

Novogodišnja noć biće veoma hladna. Minimalna temperatura kretaće se od -10 na jugoistoku do 0 stepeni na severu Srbije, u Beogradu od -2 do 0.

Prvi dani Nove godine doneće otopljenje i porast temperatura, povremeno i prolazne padavine.

Očekuje se jačanje ciklona sa centralnog Mediterana i jačanje jugozapadnog vetra, koji će doneti veoma toplu vazdušnu masu sa juga i sa Mediterana.

Maskimalna temperatura sledećeg vikenda biće oko 15 stepeni, što je znatno iznad proseka za početak januara i to i za više od 10 stepeni.

Prema trenutnim prognozama, u danima oko Božića zahlađenje, ali pad tempetature na prosečne vrednosti, uz jutarnji mraz i bez većih ekstrema.

