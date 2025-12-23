SNEG ĆE PRVO POČETI DA PADA U OVOM DELU SRBIJE: Detaljna vremenska prognoza do Nove godine i za novogodišnju noć

I u nastavlu dana u Srbiji će biti sunčano i ugodno vreme. Maksimalna temperatura biće do 12, u Beogradu do 10 stepeni.

Posle podne i uveče sa jugozapada naoblačenje. U toku večeri i noći očekuje se kiša.

Srbija će se narednih dana nalaziti između ciklona sa Mediterana i anticiklona sa istoka Evrope, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

U sredu oblačno i kišovito, na planinama sa snegom. Sneg će prvo početi da pada na istoku Srbije, uz formiranje snežnog pokrivača.

U četvrtak i petak susnežica i sneg očekuju se ponegde i u nižim predelima.

U košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar, na jugu Banata sa olujnim udarima.

Maksimalna temperatura do srede biće od 3 do 7 stepeni, u Beogradu do 5, a u petak od 0 do 5 stepeni.

Od sledećeg vikenda do kraja ove godine očekuje se uglavnom suvo, uz jutarnje temperature oko i ispod 0, a tokom dana oko 5 stepeni.

U novogodišnjoj noći i sam početak godine doneće prohladno i uglavnom suvo vreme.

Ujutro se očekuje mraz i temperatura ispod 0, a tokom dana prohladno i temperature malo iznad 0 stepeni.

Autor: S.M.