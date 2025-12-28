AKTUELNO

Otkrivamo da li će u Srbiji padati sneg u novogodišnjoj noći: Ovo su očekivane temperature

U Srbiji u ponedeljak vedro, ujutro uz mraz, na istoku i jugoistoku i uz više oblačnosti. Maksimalna temperatura biće od 2 do 8, u Beogradu do 6 stepeni.

U utorak pad temperature, a posle sunčanog prepodneva, posle podne i uveče prolazno naoblačenje, ponegde sa kratkotrajnim snegom.

Najhladniji dan biće sreda. Očekuje se promenljivi oblačno, ponegde sa slabim snegom.

Temperatura oko 0 stepeni.

U novogodišnjoj noći sa severa prolazno naoblačenje, tek ponegde sa slabim snegom, ali se ne očekuju značanije snežne padavine, niti formiranje snežnog pokrivača.


Novogodišnja noć biće veoma hladna. Minimalna temperatura kretaće se od -10 na jugoistoku do 0 stepeni na severu Srbije, u Beogradu od -2 do 0.

Prvi dani Nove godine doneće otopljenje i porast temperatura, povremeno i prolazne padavine.

