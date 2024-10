U ovom delu zemlje više oblaka već od jutra: Temperatura do 20 stepeni

Na jugu i istoku Srbije u četvrtak ujutro vedro i hladno, uz prizemni mraz.

U ostalim predelima biće umereno, na severu i potpuno oblačno vreme, ponegde i sa slabom kišom, ali će u ovim predelima Srbije biti i znatno toplije jutro u odnosu na ostatak zemlje.

Tokom dana u svim predelima Srbije biće umereno do pretežno oblačno i umereno toplo.

Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, u košavskom području povremeno i jak. Juutarnja temperatura od 0 na jugoistoku do 10 na severozapadu Srbije, maksimalna dnevna od 16 do 20°C.

Vreme u Beogradu

U Beogradu u četvrtak umereno do pretežno oblačno.

Duvaće umeren do pojačan jugoistočni vetar.

Jutarnja temperatura 8, maksimalna dnevna 18 stepeni.

Autor: Marija Radić