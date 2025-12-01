ŠOK PROGNOZA ZA DECEMBAR! 15 stepeni u plusu, pa ledena ZVER SA ISTOKA, a evo da li ćemo imati sneg za Novu godinu

Decembar nas ove godine dočekuje sa meteorološkim obrtima kakve nismo očekivali! Prva polovina meseca doneće „lažno proleće“ sa temperaturama do +15.

Ova toplina biće samo uvod u brutalni preokret i pravi ledeni udar. A evo i šta nas čeka za Novu godinu.

Meteorolog Ivan Ristić kaže za „Blic“ da sa jačim zahlađenjem očekuje za Novu godinu u Srbiju pravu snežnu, zimsku bajku sa minimalnim temperaturama do -7 stepeni, dok bi maksimalne bile između -2 i 3 stepena.

Međutim, grafikon Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) za Beograd i širu okolinu, za nekoliko poslednjih decembarskih dana prikazuje blagi porast temperature, pa bi najniža bila između -1 i 0 stepeni, a najviša 6 stepeni.

Oblačno, maglovito i vetrovito

RHMZ u vremenskoj prognozi za prve dane decembra najavljuje ujutro mestimično slab mraz, a po kotlinama i u nižim predelima maglu i nisku oblačnost koja će se na pojedinim lokalitetima zadržavati i pre podne. U toku dana umereno oblačno i uglavnom suvo. Od sutra košava će biti u pojačanju u košavskom području.

Temperature će biti u postepenom porastu. Početkom ove sedmice će najniža ići i do -3 stepeni, sredinom nedelje od 0 do 5 stepeni, a najviša će od biti od 10 do 12 stepeni, lokalno i koji stepen više.

U prvoj dekadi decembra biće magle u pojedinim delovima, na istoku, zapadu i jugu. Očekuje se poledica i zaleđivanje mokrih površina. Tokom oblačnih dana u očekuje se retka izolovana pojave kiše, na visokim planinama sneg. Udari vetra u košavskom području će dostići olujnu jačinu.

Od 6.do 10. decembra košava će promenljivim intenzitetom nastaviti da duva. U istom periodu, magla će biti najčešća pojava u Negotinskoj Krajini i u Podrinju, a povremeno će se javljati i po drugim kotlinama i rečnim dolinama na zapadu i jugu Srbije. Padavine će biti slabe, sporadične i uglavnom u vidu kiše, dok se slab sneg u prekidima prognozira samo za najviše planine.

Snežni pokrivač u Beogradu

U Beogradu će do 15. decembra biti prosečno toplo za ovo doba godine sa češćom pojavom kiše ili susnežice, a tokom druge dekade decembra i snega uz moguće formiranje snežnog pokrivača. Oko 4., 9. i 12. decembra RHMZ očekuje intenzivne padavine u Beogradu.

Minimalna temperatura od 3. decembra u glavnom gradu biće od -1 do 4 stepena, na širem području grada živa u termometru će pasti i do -4 stepena. Maksimalna do polovine meseca od 2 do 8 stepeni, oko 3. decembra 11 stepeni.

Topli početak: Prva dekada kao kasna jesen

Ivan Ristić, meteorolog iz Beograda, poručuje da se početkom decembra vraćamo u rane jesenje temperature, što će biti odlika prve dekade decembra.

-Intenzivno jačanje zapadnih vetrova doneće Evropi promenu, osetno otopljenje. Očekuje se da temperatura u odnosu na prethodni period bude viša za 10 stepeni, što znači da će sredinom prve sedmice u mesecu biti između 10 i 15 stepeni – kaže Ristić.

Tokom ovog toplog perioda konačno se očekuje i delimično razvedravanje, što znači da ćemo „konačno videti sunce“. Ipak, jutra će biti hladna, uz temperature od 0 do 5 stepeni, uz moguć mraz i maglu.

​Pad temperature u drugoj dekadi decembra

​Krajem prve i početkom druge dekade decembra ulazimo u tranzicionu fazu, kada će doći do postepenog pada temperature.

​Druga dekada decembra će biti prelazna iz blage u poznu jesen, objašnjava Ristić.

Očekuju se povremene padavine u vidu kiše, a ne može se isključiti ni susnežica ili sneg. ​Dnevna maksimalna temperatura biće između 5 i 10 stepeni. ​Jutarnja temperatura od 0 do 5 stepeni i ovaj period će obeležiti i puno više oblaka.

„Zver sa istoka“ stiže pre Nove godine

​Ovakvo, prelazno vreme zadržaće se do oko 20. decembra. Ulazak u najhladniji deo meseca usloviće prodor hladnog vazduha iz Rusije, Sibira, pa čak i sa Arktika.

-Hladni vazduh će stići do Nemačke, Češke i Austrije, proći će kroz „bečka vrata“ i doći do nas donoseći osetniji pad temperature i ledene dane. Evropski meteorolozi ovu pojavu nazivaju "Beast from the East" ili "zver sa istoka". ​Jače zahlađenje se očekuje u trećoj dekadi decembra, kada će kišu zameniti sneg. Velike su šanse za ledene dane i da se Srbija zabeli pred i za Novu godinu – kaže Ivan Ristić.

Maksimalna dnevna temperatura će biti od -2 do 3 stepena, a minimalne između -7 i -2 stepena.

- Koliko god narednih dana delovalo da smo daleko od prave zime, modeli pokazuju da nas neće zaobići što je dobra vest za sve ljubitelje snega. Očekuje se snežni pokrivač i u nižim predelima – zaključuje meteorolog.

Autor: Iva Besarabić