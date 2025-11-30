Da li će biti snega za Novu godinu? Prognoza za decembar predviđa STABILIZACIJU VREMENA, ali ipak ima šanse...

Do kraja godine ostalo je mesec dana, a mnogi već sada planiraju šta i gde u novogodišnjoj noći. Mnoge već sada interesuje kakvo se vreme očekuje za Novu godinu.

Zima kalendarski još nije ni počela, a novembar je već u više navrata doneo zimski scenario sa obilnim snegom, pri čemu se zabeleli i mnogi gradovi, među njima i Beograd.

Inače, ne samo da je novembar doneo zimski scenario, već je sam početak oktobra Srbiji doneo pravi zimski ugođaj, a preko rekorndnih pola metra snega palo je na višim planinama, a pojedini gradovi dobili su svoj prvi najraniji sneg otkad se vrše merenja.

Poslednjih dana novembra, sneg je zabeleo mnoge delove Srbije, kratkotrajno i Beograd.

Početak decembra doneće stabilizaciju vremena, ali i znatno toplije vreme.

Maksimalna temperatura biće iznad 10 stepeni, tokom pojedinih dana i do 15 stepeni.

Biće uglavnom suvo, tek ponegde sa kišom

Prema trenutnim prognozama, veći deo prve polovine decembra proteći će u znaku stabilnijeg i toplijeg vremena, tek ponegde sa prolaznim padavinama i bez zimskog scenarija.

Druga polovina decembra donela bi hladnije i promenljivije vreme.

Međutim, prognoze nakon 10 do 15 dana nisu u potpunosti pouzdane, pa se najviše treba osvrtati na one kratkoročne i srednjorelne do desetak dana unapred.

Dakle, u ovom trenutku i više nego je rano prognozirati šta će biti za Novu godinu.

Ako se osvrnemo na merenja i praćenja kroz prošlost, statitisika pokazje da su u proseku tri Nove godine od 10 sa snegom, tri sa kišom i tri suve i bez padavina ili sa maglom.

Dakle, šanse za sneg su oko 30 odsto. Naše Nove godine nisu u proseku tako snežne, pogotovo ne poslednjih godina. Zato ako sada planirate sneg za Novu godinu, planirajte put planina, pogotovo viših planinskih predela i centara.

