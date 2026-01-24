NAPUSTILI NEMAČKU I ŠVEDSKU DA BI RADILI U SRBIJI: Lončar uručio ugovore novoj grupi medicinara povratnika

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar uručio je ugovore o radu novoj grupi od 14 zdravstvenih radnika koji su se u Srbiju vratili iz Italije, Nemačke, Švedske, Austrije i drugih evropskih zemalja.

Svoje profesionalno iskustvo ovi medicinari će sada staviti u službu domaćeg zdravstvenog sistema u ustanovama u Beogradu, Nišu, Novom Pazaru, Leskovcu i drugim gradovima. Među povratnicima je i bračni par, Danka Aleksić i Miloš Mihajlović, koji su se nakon četiri godine u Nemačkoj vratili u rodni Niš sa bliznakinjama.

"Malo je reći da smo presrećni što smo ponovo u svojoj zemlji. Otišli smo u potrazi za boljom budućnošću, ali smo shvatili da je najlepše u domovini. Nigde nije kao kod svoje kuće", poručili su oni.

Ministar Lončar je istakao da je povratak stručnjaka iz dijaspore strateški cilj Ministarstva zdravlja. "To su ljudi koji donose novo znanje i savremene prakse. Svaki njihov povratak je velika pobeda za srpsko zdravstvo", poručio je ministar i dodao da se do sada u zemlju preko Kancelarije za saradnju sa dijasporom vratilo više od 250 medicinskih radnika.

Država će, prema njegovim rečima, nastaviti da ulaže u uslove rada, opremu i povećanje plata kako bi zdravstveni sistem bio konkurentan onima iz kojih se naši lekari i sestre vraćaju.

