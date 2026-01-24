Najnovije saopštenje RHMZ-a: Kiša će se lediti pri tlu, u košavskom području jak vetar

Republički hidrometeorološki zavod saopštio je da se danas posle podne i uveče očekuje prolazno naoblačenje sa jugozapada, koje će mestimično usloviti kratkotrajnu kišu.
Duvaće slab i umeren vetar, istočni i jugoistočni, u košavskom području povremeno i jak, a krajem dana na jugu Banata i sa olujnim udarima.
U Timočkoj Krajini oblačno, hladno i tmurno, uveče i tokom noći sa kišom koja će se mestimično lediti na tlu.
U nedelju ujutro mestimično magla i niska oblačnost, koja će se na pojedinim lokalitetima južne i jugozapadne Srbije, kao i u Timočkoj Krajini zadržavati veći deo dana.
U ostalim krajevima promenljivo uz smenu sunčanih perioda i oblačnosti sa prolazno kratkotrajnom kišom. Padavine će se intenzivirati uveče na jugozapadu Srbije, gde se mogu očekivati i pljuskovi sa grmljavinom uz lokalnu količinu padavina od 20 do 50 mm,naročito u Zlatiborskom, južnom Moravičkom i južnom Raškom okrugu.
Kiša će na visokim planinama preći u sneg, a u oblati Homolja je moguća i ledena kiša.
Duvaće umeren i jak vetar, u košavskom području i na planinama olujni, južni i jugoistočni, a na jugu Banata kratkotrajno i sa udarima orkanske jačine (iznad 100 km/h).
Vetar će ostati slab samo u Timočkoj Krajini, Podrinju i u Metohiji.
Najniža temperatura od 0 do 7 stepeni, a najviša od 2 stepena u Negotinskoj Krajini do 16 stepeni u delovima zapadne, centralne i jugoistočne Srbije.
U ponedeljak na krajnjem severozapadu Srbije delimično razvedravanje.
U većini ostalih krajeva pretežno oblačno, u južnim, centralnim i istočnim delovima zemlje s kišom i lokalnim pljuskovima, na planinama i sa snegom.
Od Pčinjskog i Jablaničkog preko Nišavskog i Pirotskog do Zaječarskog okruga do utorka pre podne prognozira se od 15 do 40 mm kiše, a u centralnoj Srbiji znatno manje. Južni i jugoistočni vetar u postepenom slabljenju.
U utorak tokom dana kratkotrajno razvedravanje.
U sredu ponovo pojačanje južnog i jugoistočnog vetra, koji će posle podne i uveče u košavskom području i na planinama imati udare olujne, a na jugu Banata i orkanske jačine. Kiša se očekuje krajem dana, kao i u četvrtak kada će vetar oslabiti.
Česta prolazna naoblačenja s pojačanim vetrom i s temperaturom iznad proseka prognoziraju se i u nastavku perioda.
Autor: Marija Radić