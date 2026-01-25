Ledeni vetar ORKANSKE JAČINE duvaće u Srbiji danas i u ponedeljak! Upozorenje RHMZ za građane

Danas, tokom noći ka ponedeljku, kao i u ponedeljak ujutro, duvaće jak i olujni južni i jugoistočni vetar, u košavskom području i na planinama sa udarima olujne, a na jugu Banata i orkanske jačine (oko 100 km/h), upozorio je Republički hidrometoerološki zavod.

Vetar će u ponedeljak tokom dana oslabiti, a olujna košava ponovo se prognozira za sredu.

U Beogradu će danas i u sredu na području Beograda duvati jaka i olujna košava sa udarima vetra iznad 60 km/h. Udari će biti najjači u poslepodnevnim i večernjim satima.

Tokom dana biće promenljivo oblačno vreme, uz smenu sunčanih perioda i oblačnosti, sa prolazno kratkotrajnom kišom. U Timočkoj Krajini oblačno, hladno i tmurno.

Padavine će se intenzivirati uveče na jugozapadu Srbije, gde se mogu očekivati i pljuskovi sa grmljavinom uz lokalnu količinu padavina od 20 do 50 mm (naročito u Zlatiborskom, južnom Moravičkom i južnom Raškom okrugu). Kiša će na visokim planinama preći u sneg, a u oblasti Homolja je moguća i ledena kiša.

Najviša temperatura biće od 2 stepena u Negotinskoj Krajini do 16 stepeni u delovima zapadne, centralne i jugoistočne Srbije.

