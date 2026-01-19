U SRBIJI OSVANUO JOŠ JEDAN LEDENI DAN! Temperature jutros idu i do - 10, a evo kakvo nas popodne očekuje

U Srbiji u ponedeljak vedro, vetrovito i veoma hladno vreme. Na istoku će biti više oblaka. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, u košavskom području sa olujnim udarima, na jugu Banata i u Podunavlju i preko 80 km/h. Jutarnja temperatura od -10 do -4, a maksimalna dnevna od -4 na severu Vojvodine i u Timočkoj i Negotinskoj Krajini do 2°C na jugu Srbije.

U Beogradu u ponedeljak vedro i veoma hladno. Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar. Ledeni dan. Jutarnja temperatura -7, maksimalna dnevna -1°C.

Autor: D.Bošković