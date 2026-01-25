Ministar prosvete najavio korenite reforme: Menjaju se zakoni, sadržaj nastave i trajanje časova!

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da su nakon najveće obrazovne krize u zemlji neophodne hitne reforme.
On je na tematskoj sednici Vlade istakao da će se promene odvijati u dva pravca: normativnom (promena zakona) i praktičnom (način izvođenja nastave).
Četiri nova zakona već spremna
Ministar je potvrdio da su pripremljene izmene ključnih zakonskih okvira koji će se uskoro naći pred poslanicima:
Zakon o osnovama obrazovanja i vaspitanja
Zakon o predškolskom obrazovanju
Zakon o osnovnom obrazovanju
Zakon o srednjoškolskom obrazovanju
Država preuzima veću kontrolu nad univerzitetima?
Kada je reč o visokom obrazovanju, ministar Stanković je izneo stav da država, kao glavni finansijer, mora imati veći uticaj na upravljanje fakultetima. Takođe, podržao je ideju predsednika Aleksandra Vučića o povećanju konkurencije uvođenjem transnacionalnog obrazovanja.
„To podrazumeva mogućnost da strani fakulteti otvore svoje franšize u Srbiji po našim standardima akreditacije, ali i da naši fakulteti otvaraju svoje ispostave u inostranstvu“, objasnio je ministar.
Da li će časovi biti kraći?
Jedna od najzanimljivijih najava odnosi se na regionalnu konferenciju u februaru, koja će naučno ispitati mogućnost skraćivanja časova i optimalnijeg korišćenja vremena u nastavi. Cilj je da se sadržaj programa približi potrebama tržišta i usvoje nove tehnološke inovacije.
Povratak sporta i umetnosti: Škola kao vaspitač
Ministar je naglasio i potrebu za vraćanjem vaspitne uloge škole kako bi se deca "izvukla" iz virtuelnog sveta i sa ulice.
Veći fokus na sport i umetnost pored sticanja znanja.
Sadržaji koji će decu zainteresovati za zdrave stilove života.
Autor: Dalibor Stankov