Ministar prosvete najavio korenite reforme: Menjaju se zakoni, sadržaj nastave i trajanje časova!

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da su nakon najveće obrazovne krize u zemlji neophodne hitne reforme.

On je na tematskoj sednici Vlade istakao da će se promene odvijati u dva pravca: normativnom (promena zakona) i praktičnom (način izvođenja nastave).

Četiri nova zakona već spremna

Ministar je potvrdio da su pripremljene izmene ključnih zakonskih okvira koji će se uskoro naći pred poslanicima:

Zakon o osnovama obrazovanja i vaspitanja

Zakon o predškolskom obrazovanju

Zakon o osnovnom obrazovanju

Zakon o srednjoškolskom obrazovanju

Država preuzima veću kontrolu nad univerzitetima?

Kada je reč o visokom obrazovanju, ministar Stanković je izneo stav da država, kao glavni finansijer, mora imati veći uticaj na upravljanje fakultetima. Takođe, podržao je ideju predsednika Aleksandra Vučića o povećanju konkurencije uvođenjem transnacionalnog obrazovanja.

„To podrazumeva mogućnost da strani fakulteti otvore svoje franšize u Srbiji po našim standardima akreditacije, ali i da naši fakulteti otvaraju svoje ispostave u inostranstvu“, objasnio je ministar.

Da li će časovi biti kraći?

Jedna od najzanimljivijih najava odnosi se na regionalnu konferenciju u februaru, koja će naučno ispitati mogućnost skraćivanja časova i optimalnijeg korišćenja vremena u nastavi. Cilj je da se sadržaj programa približi potrebama tržišta i usvoje nove tehnološke inovacije.

Povratak sporta i umetnosti: Škola kao vaspitač

Ministar je naglasio i potrebu za vraćanjem vaspitne uloge škole kako bi se deca "izvukla" iz virtuelnog sveta i sa ulice.

Veći fokus na sport i umetnost pored sticanja znanja.

Sadržaji koji će decu zainteresovati za zdrave stilove života.

Autor: Dalibor Stankov