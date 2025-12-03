OGLASIO SE MINISTAR PROSVETE: Poznato kada se očekuje povratak učenika u Petu beogradsku gimnaziju

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je da je u zgradu Pete beogradske gimnazije danas ušla vršilac dužnosti direktora te ustanove Danka Nešović u pratnji nadležnih službi, jer su se uslovi za to stekli nakon što su NN lica koja su neovlašćeno zaposela tu zgradu napustila objekat.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva, Stanković je rekao da će povratak učenika u školu biti moguć kada sve nadležne gradske službe pregledaju zgradu.

Prema njegovim rečima postupak popisa imovine škole i utvrđivanje činjeničnog stanja započeo je odmah kako bi se što pre obezbedili adekvatni uslovi za bezbedan povratak učenika, kao i za rad i nastavu u toj obrazovno-vaspitnoj ustanovi.



Stanković je naveo da nema govora o gašenju škole i prenameni objekta, kao što su to tvrdili neki pojedinci.

"Nakon sprovedenih procedura biće stvoreni uslovi za bezbedan povratak učenika. Ministarstvo prosvete uložiće sve svoje resurse da se škola vrati u pređašnje stanje u najkraćem roku. Ministarstvo će pružiti svu potrebnu podršku kako bi škola vratila raniji ugled i kako bi se stvorili uslovi za bezbedan povratak učenika", naveo je ministar.

Ponovio je da uspostavljanje redovnog nastavnog procesa u ovoj školi nema alternativu.

"Peta beogradska gimnazija, kao i sve škole u Srbiji moraju biti mesto bez politike i medijskih senzacija. Pozivamo sve učenike, roditelje da imaju poverenja u nadležne institucije koje rade na uspostavljanju obrazovno- vaspitnog procesa u toj ustanovi", naveo je ministar.

Autor: D.Bošković