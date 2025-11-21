PETA BEOGRADSKA GIMNAZIJA U PONEDELJAK POČINJE SA RADOM! Direktorka Nešović za Pink: Izjasnila su se čitava odeljenja, deca žele da uče!

Vršilac dužnosti direktora Pete beogradske gimnazije Danka Nešović kazala je danas da su se cela odeljenja izjašnjavala da žele da idu na nastavu, a da su se u javnosti pojavljivali drugačiji podaci grupe koja organizuje blokadu i koja jevršila pritisak na njih.

Direktorka Pete beogradske gimnazije Danka Nešović istakla je danas u Jutru sa dušom kod voditeljke Jovane Jeremić da pomenuta škola konačno u ponedeljak kreće da radi.

- Nastava kreće i u dve osnovne škole, da bi decu koja žele da uče, zaposlene koji žele da radu da rade, i da s enormalizuje nastavni proces. Imamo vrstu neke konstantne igre, od kada sam v.d. Verujem da je to bilo i pre. Peta je politički poligon, to nema veze sa protestima. To su politički aktivisti, imamo Zeleno levi front, Mikser Balkan, koji se stalno pominju, rade... Nažalost, deca se koriste od strane dela roditelja, nastavnika, da bi dobili političke poene.

Nastava će se održavati u popodnevnoj smeni, rekla je ona.

- Ne možemo da dozvolimo da učenici trpe posledice, budu izmanipulisani... Mi smo sada imali pritisak odučenika koja žele da idu na nastavu, a u javnosti su bili drugačiji podaci. Ta grupica je vršila pritisak na decu, nastavnike, na roditelje... To se preselo, deca su najvažnija. Fokus svake škole su učenici - dodala je Nešović.

- Prema mojim podacima, izjašnjavala su se cela odeljenja. Mi smo jedina škola koja ne radi od 14. oktobra. To je ogroman gubitak gradiva, to je stvarno katastrofa - dodala je ona.

Imamo onemogućavanje zaposlenih da dobiju zarade, znate, to je kriminal opšti šta se radi prema tim ljudima, dodala je potom.

Autor: D.Bošković