Većina učenika Pete beogradske gimnazije glasala za prekid blokade

Većina učenika Pete beogradske gimnazije glasala je da se blokada te škole prekine, saznaje Danas.

Zvanično brojanje glasova na referenumskom izjašnjavanju učenika još nije završeno, ali je prema prvim, nepotunim preliminarnim rezultatima 52 odsto đaka bilo za to da blokadu treba okončati dok je protiv bilo 48 odsto.

Konačni rezultati trebalo bi da budu saopšteni na današnjem plenumu učenika čiji je početak zakazan za 16 sati.

Kako je ranije objavljeno, v. d. direktorka tražila je od nastavnika da se danas do 15 sati izjasne da li će držati nastavu u dve osnovne škole na Paliluli, što je rešenje koje je predložilo Ministarstvo prosvete do okončanja blokade.

Za sada nastavnicima nije saopšteno u kojim školama je predviđeno da se održava nastava.

Peta je u blokadi od 13. oktobra.

Autor: A.A.