NIŠTA NE MOŽE DA GA ZAUSTAVI! Željko Mitrović nekoliko sati PRE NEVREMENA napustio Ameriku: Veliki broj sastanaka, a onda pesma o Las Vegasu - mestu gde se SNOVI OSTAVARUJU ILI NESTAJU u jednom treptaju oka (VIDEO)

Direktor i vlasnik Pink Media Group, Željko Mitrović, oglasio se na svom Instagram nalogu i podelio snimak iz Amerike, tačnije iz Las Vegasa, pre nevremena koje je zaustavilo sve preko okeana.

Ameriku je zahvatilo snežno nevreme koje je paralisalo sve pa i vazdušni saobraćaj.

Željko Mitrović, koji je boravio u USA, podelio je snimak na svom Instagram nalogu neposredno pre povratka u Srbiju, nekoliko sati pre nego što je nevreme napravilo haos na američkom kontinentu.

Kako je istakao, to ga nije sprečilo, da obradi i otpeva pesmu velikog Elvisa Prislija.

Preleteo sam Atlantski okean i napustio teritoriju US, samo nekoliko sati pre nezapamćene snežne oluje, zbog koje su sada već skoro svi letovi ka Evropi otkazani, ali me to nije sprečilo da posle Pariza i Londona i Las Vegasu, u kome sam boravio zbog velikog broja sastanaka, otpevam, obradim i posvetim pesmu, velikog Elvis Prislija!- napisao je Željko Mitrović na svom instagram nalogu.

Pesma „Viva Las Vegas“ jedna je od najprepoznatljivijih muzičkih oda gradu koji je postao simbol kocke, glamura i života bez kočnica. Proslavljena u izvođenju Elvisa Presleya 1964. godine, ova numera nije samo vesela rokenrol pesma, već i muzički portret mentaliteta Las Vegasa – mesta gde se snovi ostvaruju ili nestaju u jednom treptaju oka.

Kroz brze ritmove i energičan refren, Elvis peva o uzbuđenju koje donosi kocka, o svetlima kazina, neizvesnosti i strasti prema igri. Glavni junak pesme živi za trenutak, verujući da će mu sreća biti naklonjena, iako je svestan da je svaki ulog rizičan. Upravo u tome leži suština Vegasa – u stalnom balansu između nade i gubitka.

„Viva Las Vegas“ slavi iluziju da je sve moguće, da se sudbina može promeniti jednim bacanjem kocke ili okretom ruleta. Istovremeno, između redova, pesma nosi i upozorenje: sjaj i glamur imaju svoju cenu, a grad koji nikada ne spava lako može da proguta one koji mu se potpuno prepuste.

„Viva Las Vegas“ ostaje trajni muzički znak jednog grada i jednog načina života – brzog, blistavog i nepredvidivog, baš kao i sama igra na sreću.

Autor: Jovana Nerić