'Srbija je zemlja bogate sportske tradicije' Gašić prisustvovao obeležavanju Dana vojnog sporta

Ministar odbrane Bratislav Gašić prisustvovao je danas svečanosti povodom obeležavanja Dana vojnog sporta u Atletskoj dvorani u Beogradu.

Na početku obraćanja ministar odbrane čestitao je Dan vojnog sporta naglasivši da je to praznik koji simbolizuje snagu, disciplinu, istrajnost i zajedništvo - vrednosti na kojima počiva sport, ali i vojni etos.

- Rad na unapređenju fizičke spremnosti pripadnika sistema odbrane predstavlja svakodnevnu aktivnost, neizostavni deo obuke i priprema za izvršenje zadataka. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije, uz podršku najvišeg državnog rukovodstva, ulažu značajne napore kako bi obezbedili najbolje moguće uslove za pripremu vojnih, ali i ostalih sportista u državi. Očekujem da će ovi napori u narednom periodu doneti mnogo dobrih rezultata i uspeha takmičarima koji sa ponosom nose obeležja svoje vojske i svoje države – rekao je ministar odbrane.

Na kraju svog obraćanja ministar odbrane čestitao je vaterpolistima Srbije na pobedi i osvojenoj zlatnoj medalji na Evropskom prvenstvu istakavši da su obradovali čitavu našu zemlju i zahvalio Srpskom atletskom savezu koji će u toku ove godine uraditi atletski teren u okviru kasarne u Požegi.

Šef Delegacije Republike Srbije pri Međunarodnom savetu za vojne sportove pukovnik Negovan Ivanković rekao je da je prethodna godina bila godina sportskih dostignuća koja su značajno doprinela podizanju ugleda Ministarstva odbrane i Vojske Srbije na domaćoj i međunarodnoj sportskoj sceni te da su ostvareni zapaženi uspesi.

Tom prilikom, ministar Gašić priznanje za najboljeg sportistu u prethodnoj godini uručio je vojnom službeniku Elzanu Bibiću iz Sportske jedinice Vojne akademije Univerziteta odbrane za izuzetne sportske rezultate. Ministar odbrane je priznanje uručio u pratnji predsednika Srpskog atletskog saveza Slobodana Brankovića i šefa delegacije pri CISM pukovnika Ivankovića.

Priznanja su dodeljena majoru Neveni Jovanović iz Odreda vojne policije specijalne namene „Kobre”, pripadniku Sportske jedinice vodniku Đuri Borbelju, kao i vodniku Danijelu Miletiću, članu padobranske ekipe Vojske Srbije iz 63. padobranske brigade.

Nagrada „Najuspešniji mladi sportista Ministarstva odbrane i Vojske Srbije“ za 2025. godinu dodeljena je učenici Milici Kojić iz Vojne gimnazije, za izuzetne rezultate u džudou.

Svečanom obeležavanju Dana vojnog sporta prisustvovali su članovi Kolegijuma ministra odbrane, pripadnici Vojske Srbije, predstavnici sportskih institucija, saradnici i brojni gosti.

Dan vojnog sporta obeležava se u znak sećanja na dan kada je oficir Vojske Kraljevine Srbije poručnik Aleksandar Josifović osvojio prvo mesto na velikom Međunarodnom oficirskom mačevalačkom turniru 1907. godine u Holandiji, organizovanom povodom stogodišnjice rada na razvitku fizičke kulture u toj zemlji.

Među nagrađenima su i desetar Ajredin Ajeti za postignuća u atletici i duatlonu, kao i vojni službenik Tijana Kabić za rezultate u atletici i maratonu iz Komande za obuku.

Priznanja su uručena i kadetima Dejanu Petroviću i Jovani Ćirović za postignute uspehe u višeboju, atletici i padelu.

Za ostvarene sportske uspehe nagrađeni su i učenici Sofija Bućić, za rezultate u nordijskom skijanju i biatlonu, kao i Adrijan Radenković za postignuća u plivanju.

Priznanje za najbolju sportsku ekipu i doprinos jačanju ugleda Ministarstva odbrane i Vojske Srbije kroz vrhunsko sportsko postignuće u 2025. godini pripalo je ekipi Kopnene vojske u malom fudbalu u čije ima je od strane predsednika Olimpijskog komiteta Srbije Tomaševića primio pukovnik Sibin Dinčić.

Šef Delegacije Republike Srbije pri CISM pukovnik Ivanković uručio je priznanja za izuzetan doprinos jačanju ugleda Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u svetu ostvaren kroz vrhunska sportska postignuća u prethodnoj godini.

Tom prilikom, pukovnik Ivanković uručio je ministru Gašiću zahvalnicu za doprinos razvoju sporta u sistemu odbrane Republike Srbije.

Na današnjoj svečanosti povodom obeležavanja Dana vojnog sporta uručena su priznanja najuspešnijim sportistima i sportskoj ekipi Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u 2025. godini.

Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Dejan Tomašević istakao je da vojni sport u Srbiji ima dugu, bogatu i časnu istoriju.

- Olimpijski komitet Srbije osnovali su oficiri na čelu sa generalom Svetomirom Đukićem. General Đukić je još početkom prošloga veka prepoznao značaj sporta kao sredstva za vaspitanje mladih i jačanje nacionalnog identiteta i međunarodnog predstavljanje Srbije. Njegovo delo i danas obavezuje da čuvamo neraskidivu vezu između sporta i vojske. Sa posebnim poštovanjem gledam na doprinos koji pripadnici Vojske Srbije daju našem sportu – rekao je predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Tomašević i dodao da vojska i sport zajedno stvaraju šampione.

Obraćajući se sportistima on je istakao značaj ostvarenih odličnih rezultata na brojnim domaćim i međunarodnim takmičenjima u protekloj godini.

- Vaši uspesi nisu slučajni – oni su plod ozbiljnog rada i posvećenosti, ali i jasan pokazatelj snage sistema koji sport prepoznaje kao važan deo profesionalnog razvoja. Osvojene medalje, oboreni rekordi i vrhunski plasmani daleko prevazilaze lične i timske domete. Oni predstavljaju ponos Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, i Republike Srbije u celini, i potvrđuju da vojni sport zauzima istaknuto mesto u okvirima nacionalnih i međunarodnih sportskih dostignuća. Verujem da ćemo, kao i do sada, zajedno nastaviti da negujemo i razvijamo vojni sport kao važan segment ukupne snage i spremnosti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije – naglasio je ministar Gašić i poželeo sportistima da i u narednom periodu nastave da svojim trudom, upornošću i pozitivnim primerom budu inspiracija, ali i podsticaj svima da teže izvrsnosti i pobedama.

- Današnji dan prilika je da vam se zahvalim na posvećenosti, trudu i rezultatima koje postižete na sportskim terenima, kao i za doprinos očuvanju i jačanju ugleda naše institucije i naše države. Srbija je zemlja bogate sportske tradicije, a pripadnici vojske su tokom istorije bili njeni začetnici i protagonisti. Kao osnivači i istaknuti članovi sportskih društava, oni su dali značajan doprinos razvoju sporta i fizičkog vaspitanja brojnih generacija. Vojnička disciplina, upornost, požrtvovanost i timski duh samo su neke od vrlina koje krase svakog našeg pripadnika i svaku jedinicu Vojske Srbije – rekao je ministar Gašić i istakao da „te iste vrline prepoznajemo i kod sportista i sportskih ekipa širom naše zemlje, koji viteškom borbom i zalaganjem na sportskim borilištima osvajaju odličja i donose radost onima koji ih podržavaju“.

Ministar Gašić naglasio je da nas tradicija i rezultati naših sportista obavezuju da i dalje ulažemo u razvoj vojnog sporta, jer se na taj način direktno doprinosi jačanju odbrambenih sposobnosti naše zemlje.

Autor: Pink.rs