STANJE NA PUTEVIMA: Rampe slobodne, ali KAMIONSKI SAOBRAĆAJ U TOTALNOJ BLOKADI – evo gde su najveći zastoji!

Najnoviji izveštaj AMSS-a i JP „Putevi Srbije“ donosi dobre vesti za putnička vozila, ali alarmantnu situaciju za teretni saobraćaj na gotovo svim ključnim graničnim prelazima.

Putnički saobraćaj: Bez zadržavanja

Dobra vest za sve koji su večeras na putu jeste da na naplatnim stanicama širom auto-puteva u Srbiji nema nikakvih zadržavanja. Takođe, putnički terminali na graničnim prelazima su trenutno prohodni i nema dužih čekanja na kontrolu.

Teretni saobraćaj: Totalni kolaps i blokade

Situacija za kamione je dijametralno suprotna. Prema informacijama Uprave granične policije, teretni terminali su pod ogromnim pritiskom:

GP Sremska Rača: Kamioni na izlazu iz zemlje čekaju oko 120 minuta.

Lista terminala u BLOKADI: Na izlazu iz Srbije, teretni saobraćaj je trenutno u potpunom zastoju na sledećim prelazima:

Ka Hrvatskoj: Batrovci, Šid, Bogojevo, Bačka Palanka, Neštin, Bezdan.

Ka Mađarskoj: Horgoš, Kelebija, Bački Breg.

Ka Bugarskoj: Vrška Čuka, Gradina, Strezimirovci.

Ka Rumuniji: Srpska Crnja, Vatin, Kaluđerovo.

Ka Severnoj Makedoniji: Preševo.

Vozačima teretnih vozila savetuje se ogroman oprez i strpljenje, dok se onima u putničkom saobraćaju preporučuje da koriste prohodne pravce dok traje povoljna situacija na rampama.

Autor: Dalibor Stankov