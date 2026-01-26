STANJE NA PUTEVIMA: Rampe slobodne, ali KAMIONSKI SAOBRAĆAJ U TOTALNOJ BLOKADI – evo gde su najveći zastoji!

Najnoviji izveštaj AMSS-a i JP „Putevi Srbije“ donosi dobre vesti za putnička vozila, ali alarmantnu situaciju za teretni saobraćaj na gotovo svim ključnim graničnim prelazima.
Putnički saobraćaj: Bez zadržavanja
Dobra vest za sve koji su večeras na putu jeste da na naplatnim stanicama širom auto-puteva u Srbiji nema nikakvih zadržavanja. Takođe, putnički terminali na graničnim prelazima su trenutno prohodni i nema dužih čekanja na kontrolu.
Teretni saobraćaj: Totalni kolaps i blokade
Situacija za kamione je dijametralno suprotna. Prema informacijama Uprave granične policije, teretni terminali su pod ogromnim pritiskom:
GP Sremska Rača: Kamioni na izlazu iz zemlje čekaju oko 120 minuta.
Lista terminala u BLOKADI: Na izlazu iz Srbije, teretni saobraćaj je trenutno u potpunom zastoju na sledećim prelazima:
Ka Hrvatskoj: Batrovci, Šid, Bogojevo, Bačka Palanka, Neštin, Bezdan.
Ka Mađarskoj: Horgoš, Kelebija, Bački Breg.
Ka Bugarskoj: Vrška Čuka, Gradina, Strezimirovci.
Ka Rumuniji: Srpska Crnja, Vatin, Kaluđerovo.
Ka Severnoj Makedoniji: Preševo.
Vozačima teretnih vozila savetuje se ogroman oprez i strpljenje, dok se onima u putničkom saobraćaju preporučuje da koriste prohodne pravce dok traje povoljna situacija na rampama.
Autor: Dalibor Stankov