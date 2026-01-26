AKTUELNO

Društvo

NOVI KORAK ZA ZAŠTITU SRPSKIH REKA: Ministarstvo i 'Srbijavode' udružuju snage protiv zagađenja i poplava

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine/ Jovana Rošul ||

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov i direktor JVP „Srbijavode“ Goran Puzović potpisali su danas Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji.

Ovaj dokument postavlja temelje za efikasniji odgovor na klimatske promene, zagađenja i hitne intervencije na srpskim rekama.

Zajednička borba za čiste vode

Ministarka Pavkov je istakla da će ugovor omogućiti bolju koordinaciju institucija – od planiranja projekata do konkretnih radova na terenu. Fokus će biti na:

Zaštiti i očuvanju kvaliteta voda.

Sprečavanju poplava i erozije.

Sanaciji i rekultivaciji zagađenih područja.

Hitnom finansiranju mera u vanrednim situacijama zagađenja.

Kraj za problem deponije Stanjevine

Kao jedan od najvažnijih projekata, ministarka je izdvojila izgradnju zaštitnog zida uz bivšu deponiju Stanjevine kod Prijepolja. S obzirom na to da se deponija nalazi u plavnoj zoni reke Lim, ovaj zid će sprečiti urušavanje otpada u reku tokom visokih vodostaja, čime se štite i životna sredina i građani.

Pored toga, u toku je i ekološka revitalizacija zaštićenog područja reke Gradac, koja za cilj ima očuvanje biodiverziteta i jačanje otpornosti na klimatske promene.

Autor: Dalibor Stankov

