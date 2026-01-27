Oglasila se NBS: Ovo je najnoviji kurs evra

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi 117,4073 dinara. Kako je objavila Narodna banka Srbije (NBS), dinar će prema evru ostati nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, dok je na godišnjem nivou slabiji za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u ponedeljak je jači za 0,1 odsto i iznosi 98,8277 dinar za dolar.

Kurs dinara prema dolaru viši je za 0,8 odsto u odnosu na period pre mesec dana, na godišnjem nivou za 13,3 odsto, a od početka godine za 1,1 odsto.

