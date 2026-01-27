'BUDITE PONOSNI NA SVOJE OČEVE, NJIHOVA DELA ŽIVE KROZ VAS' Dačić poručio deci stradalih policajaca da Srbija ne zaboravlja svoje heroje (FOTO)

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručio je danas u Palati Srbija na prijemu dece poginulih i ranjenih policijskih službenika da su ona deo velike policijske porodice i da će Ministarstvo unutrašnjih poslova uvek biti tu da im pomogne.

„Danas sam ovde ne samo kao ministar unutrašnjih poslova, već i kao čovek. Kao neko ko duboko razume šta znači služiti svojoj zemlji i koliko ta služba ponekad može biti teška, ali i uzvišena“, rekao je Dačić na prijemu dece poginulih i ranjenih policijskih službenika, povodom obeležavanja školske slave Svetog Save.

Ministar je podsetio da je Sveti Sava bio svetitelj koji nas je naučio da bez morala nema prave snage, kao i da se najveće vrednosti nose u srcu, a koje su živeli njihovi očevi.

„Vaši očevi bili su časni i požrtvovani ljudi. Ljudi velikog i neustrašivog srca. Oni nisu birali lak put. Birali su odgovornost. Birali su da budu tamo gde je najteže, kako bi drugi mogli da žive mirno i bez straha. Za Srbiju, njenu budućnost, za vas, ali i sve vaše drugare dali su ono najvrednije što čovek ima - život i zdravlje“, istakao je ministar Dačić.

Tanjug/OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE Tanjug/OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE Tanjug/OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE Tanjug/OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE Tanjug/OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE Tanjug/OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE Tanjug/OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE Previous Next

On je naglasio da ih Ministarstvo unutrašnjih poslova nikada neće zaboraviti, kao ni njihove porodice.

„Vi, draga deco, niste sami. Vi ste deo naše velike policijske porodice. Vaši očevi su ostavili dubok trag u istoriji službe, a vi ste njihov najvažniji zalog ovoj zemlji. Kada vas danas gledamo, vidimo ponos, snagu. Vidimo decu koja nose veliko ime i veliku odgovornost, ali i decu koja imaju pravo na srećno detinjstvo, na znanje, na snove. Naš zadatak je da vam u tome pomognemo i da stojimo uz vas trajno“, poručio je Dačić.

Takođe, ministar je poželeo deci da budu dobri i vredni đaci, podsetivši na poruku Svetog Save da se budućnost gradi obrazovanjem i vaspitanjem.

„Među vama će sutra biti lekara, nastavnika, inženjera, umetnika. Možda će neko od vas jednog dana odlučiti da nastavi stopama svojih očeva, da obuče policijsku uniformu i služi narodu i državi Srbiji. Ako se to desi, znajte da je to častan poziv. Poziv koji traži hrabrost, ali i veliko srce“, rekao je Dačić.

Ministar Dačić je poručio da je Ministarstvo unutrašnjih poslova stub bezbednosti ove zemlje i ujedno zajednica ljudi koji veruju u red, pravdu i solidarnost.

„I dok god imamo takve ljude i ovakvu decu, Srbija ima sigurnu budućnost. Draga deco, budite ponosni na svoje očeve. Njihova dela žive kroz vas“, kazao je ministar Dačić, koji je ovom prilikom deci uručio prigodne vaučere.

U ime dece poginulih i teško ranjenih pripadnika MUP-a Sara Mladenović zahvalila je Ministarstvu unutrašnjih poslova na brizi, dodavši da se imena nastradalih i ranjenih neće zaboraviti dokle god čuvamo sećanje na njih.

Autor: Jovana Nerić