PARE LEŽU U PETAK! Ministar Glamočić potvrdio: Kreće isplata 100.000 dinara za prvotelke, uvode se stroga pravila za uvozno meso!

Poljoprivrednici u Srbiji dobili su danas ključne vesti: od petka kreće isplata dodatnih 100.000 dinara za krave prvotelke, a država kreće u obračun sa nepoštenim trgovačkim praksama i nejasnim poreklom robe u marketima!

Novac leže automatski

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić najavio je na Zlatiboru da poljoprivrednici koji su se prijavili tokom 2025. godine neće morati ponovo da konkurišu. Isplata kreće odmah nakon sednice Vlade u petak.

Kraj "lažnog" domaćeg mesa i mleka?

Država uvodi radikalne promene u prodavnicama:

Jasna obeležja: Potrošači će tačno znati šta je domaće meso, a šta uvozno.

Zakon o nepoštenim praksama: Trgovinski lanci više neće moći da vraćaju propalu robu proizvođačima na njihov teret.

Brža isplata: Rok za plaćanje kvarljivih proizvoda biće maksimalno 30 dana, umesto dosadašnjih četiri meseca.

Više para onima koji više rade

Glamočić je poručio da "proleterska pravila" odlaze u zaborav. Više subvencija dobijaće oni koji investiraju u navodnjavanje i protivgradne mreže. Ipak, mala gazdinstva ostaju u fokusu uz pojednostavljenu proceduru pravdanja troškova.

"Naš cilj je da poljoprivreda bude konkurentna, a selo živo. Država neće dozvoliti da mali proizvođači budu gurnuti sa tržišta", poručio je ministar.

