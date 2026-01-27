AKTUELNO

Isplata januarskih PENZIJA počinje 3. februara: PIO fond objavio sve detalje, evo kada leže novac

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obaveštava svoje korisnike o datumima isplate penzija i ostalih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za januar 2026. godine.

Penzionerima samostalnih delatnosti penzije za januar biće uplaćene 3. februara na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.

Poljoprivrednim i vojnim penzionerima isplata penzija za januar biće 5. februara na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.

Za penzionere iz kategorije zaposlenih isplata penzija za januar biće 10. februara na tekuće račune, a dan ranije, 9. februara počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.

Isplata penzija za januar za penzionere Fonda PIO kojima je prebivalište u državama nastalim na prostoru bivše SFRJ počinje 10. februara 2026. godine.

Autor: Marija Radić

