VOZAČI, OPREZ: Magla i poledica večeras vrebaju na putevima, a evo gde vas od sutra očekuju RADOVI i zastoji!

Najnoviji izveštaj Auto-moto saveza Srbije donosi važne informacije za sve koji planiraju putovanje. Iako su vremenske prilike trenutno povoljne, kombinacija vlažnih kolovoza i niskih temperatura stvara idealne uslove za opasnu poledicu.
Vremenska prognoza i opasnost na putu
RHMZ najavljuje postepeno razvedravanje, ali oprez je neophodan:
Magla: Večeras se očekuje pored reka i u kotlinama, što drastično smanjuje vidljivost.
Temperatura: Kretaće se od 5 °C na istoku do 13 °C na zapadu.
Padavine: U brdsko-planinskim predelima i dalje je moguć sneg.
Najvažnije izmene u saobraćaju (od 28. januara)
Spremite se na povremena ograničenja zbog radova na sledećim deonicama:
Bubanj Potok - Mokroluško brdo (ka Beogradu): Od 28. do 29. januara (8-16h) radovi u zaustavnoj traci.
Auto-put Ruma – Šabac: Od 28. januara do 3. februara ispitivanje uzemljenja na mostovima u oba smera. Očekujte kratkotrajna zauzeća trake (15-20 min).
Moravski koridor (Ćićevac – Koševi): Do 2. februara radovi na platformama, zatvorena zaustavna traka u dužini od 200m.
Miloš Veliki (Prilipac – Pakovraće): Radovi na redovnom održavanju u smeru ka Čačku.
Podsetnik: Zimska oprema je OBAVEZNA
Podsećamo da su do 1. aprila obavezne sve četiri zimske gume (M+S, Snow Winter) sa dubinom šare od najmanje 4 mm ukoliko na putu ima snega ili leda. Lanci su obavezni u prtljažniku van naseljenih mesta.
Super savet za putnike: Registrujte svoj TAG uređaj putem AMSS-a i putujte bez zaustavljanja kroz Srbiju, Severnu Makedoniju i Crnu Goru!
Autor: Dalibor Stankov