EES OD OVOG DATUMA RADI 24 SATA DNEVNO! Šta nas čeka na leto kad svi nagrnu na granice da idu na more: Dobro gledajte u kojoj ste koloni, Hrvati pišu kazne

EES (Entry/Exit System), elektronski sistem Evropske unije (EU) koji automatski beleži ulaske i izlaske putnika iz zemalja EU i Šengenskog prostora, sa primenom je startovao u oktobru.

Kako se približavamo 10. aprilu, "radno vreme" EES sistema na graničnim prelazima EU će se postepeno produžavati. Nakon ovog datuma, nov sistem ulaska i izlaska iz Evropske unije moraće da bude u funkciji 24 sata dnevno na svim granicama Unije, pa tako i u sa Grčkom, najposećenijom letnjom destinacijom.

Šta nas čeka na leto?

Ovo postepeno uvođenje EES u praksu, kako kaže Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije „Juta“, za sada je donelo više problema nego rešenja, što su potvrdile veće nego uobičajene gužve na graničnim prelazima tokom decembarskih i januarskih praznika.

Vreme primene EES na granicama u februaru biće 7-8 sati dnevno

- Posle oktobra i novembra, kada je na graničnim prelazima funkcionisao po dva sata pre i posle podne, u decembru je to vreme produženo na po tri-četiri sata, a kako se približavamo 10. aprilu, koji je poslednji rok da sistem radi 24 sata dnevno, to dnevno vreme će se produžavati, jer su takve preporuke i Evropske komisije. Očekivano je da će tako u februaru primena EES na graničnim prelazima biti 7-8 časova dnevno – kaže Seničić.

Od 10. aprila, pak, kako je predviđeno, EES će morati da funkcioniše 24 sata dnevno na svakom graničnom prelazu – većem ili manjem drumskom, železničkom, pomorskom i na aerodromima.

Nema garancije da neće biti gužvi i kad EES bude “radio” 24 sata

S druge strane, to što će EES biti u funkciji tokom celog dana i kada počne letnja turistička sezona, ne daje garanciju da gužve na granicama neće biti, čak naprotiv.

- Jer onda graničari neće moći da posegnu za nečim što su, dok traje postepeno uvođenje EES, činili u prethodnom periodu kada su videli da se na nekom prelazu stvara kilometarska kolona – da sistem privremeno suspenduju i da omoguće prelazak granice po starom modelu – objašnjava Seničić za Blic.

Od 10. aprila, dodaje, takve privremene suspenzije neće biti moguće i bez obzira kakve će gužve biti, svako ko ulazi ili izlazi sa teritorije EU mora biti registrovan.

Grci uveravaju da će na Evzoniju biti otvorene sve rampe



Zbog toga, napominje sagovornik, u ovom trenutku nema pametnog saveta za turiste iz Srbije kada ovog leta da putuju u Grčku, koja je najtraženija i najposećenija turistička destinacija za naše građane.

- I registracija i verifikacija su zamišljene kao procedura koja treba da traje kratko, ali dosadašnja praksa pokazuje da nije tako. Granična policija je nedovoljno obučena, ponavljaju proceduru po nekoliko puta, sistem sam po sebi zna da "padne" i onda imamo situaciju da se dugo čeka. Uvek smo imali gužve na grčkoj granici, nije da ih nikada nije bilo, tako da samo možemo da se nadamo da će do leta doći do poboljšanja primene ove procedure – kaže Seničić.

Po najavama iz Grčke, prelaz Evzoni će u centralnoj letnjoj sezoni raditi sa svim otvorenim rampama.

Naime, napominje, "Juta" je dobila uveravanje da će na Evzoniju, koji je je najveći granični prelaz Grčke, umesto 3-4 rampe kao do sada, u centralnoj letnjoj sezoni raditi svih 9-10 rampi.

- Međutim, za naše građane je važno napomenuti da kada se budu približavali Evzoniju nipošto ne stanu u kolonu koja vodi ka rampi sa obeležjem za građane EU, već u kolonu ka rampi obeleženoj „All passports“. U Hrvatskoj za taj prekršaj pišu kaznu, u Grčkoj to do sada nisu radili, ali uvek mogu da vas vrate na kraj reda – upozorava Seničić.

Konačno, on savetuje i sve one koji će ovog leta iz Srbije putovati u Grčku, pogotovo svojim prevozom, da provere mogućnost korišćenja i manjih graničnih prelaza, a putem kamera koje postoje na njima informišu se i o protoku i eventualnim gužvama.

Direktor "Jute" kaže da je u ovom trenutku rano za procenu da li su naši turisti, s obzirom na svu "komplikovanost" EES sistema, počeli više da traže turističke aranžmane u zemlje koje nisu članice EU, poput Turske, ili aranžmane koji uključuju avionski prevoz.

Aleksandar Seničić kaže da za sada nema realne procene da li će turisti iz Srbije ovog leta više birati destinacije koje nisu u EU.

- U Turskoj, na primer, letovanje u hotelu koje uključuje avionski transport ima prosečnu cenu od 1.000 evra po osobi, dok za taj novac u Grčkoj u apartmanu letuje četvoročlana porodica. Tako da to nije za poređenje. Ko će u Tursku ići autobusom, pak, opet mora da prođe EES prilikom ulaska u Bugarsku ili Grčku. Što se tiče Egipta i Tunisa, oni će u izboru naših ljudi sigurno imati prednost u odnosu na Italiju ili Španiju, jer su i inače jeftiniji – smatra Seničić.

Ipak, kako kaže, za realnu procenu i statistiku je još rano, jer uplate ovogodišnjih letovanja još uvek nisu počele u većem obimu.

Autor: A.A.