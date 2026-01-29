PROLEĆE USRED ZIME! Sunčano i čak do 16 stepeni, a onda VREMENSKI OBRT!

U Srbiji će ujutro još samo na severu Vojvodine biti oblačno sa slabom kišom, tokom dana biće malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima, a samo će na krajnjem jugu zemlje posle podne i uveče, tokom noći i na jugozapadu, biti oblačno sa slabom kišom.

Vetar će biti u skretanju na slab do umeren severozapadni, a samo će još tokom jutra na jugu Banata i u donjem Podunavlju duvati umeren i jak južni i jugoistočni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Najniža temperatura kretaće se od 1 do 7, a najviša dnevna od 11 do 16 stepeni, dok će na istoku zemlje biti oko 8 stepeni.

U Beogradu će sutra biti malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima.

Ujutro će duvati slab i umeren južni i jugoistočni vetar koji će tokom prepodneva biti u skretanju na severozapadni, a najniža temperatura biće oko 7 stepeni, dok će najviša dnevna dostići oko 14 stepeni.

Tokom noći se očekuje povećanje oblačnosti.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 5. februara, biće hladnije, s najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 3 do 7 stepeni, a od ponedeljka se očekuju i slabi jutarnji mrazevi.

Tokom dana biće umereno i potpuno oblačno, mestimično s kišom, u planinskim predelima sa snegom koji se u nedelju i ponedeljak očekuje i u nižim predelima južne, a posebno istočne Srbije uz osetno hladnije vreme.

Jugoistočni vetar će od nedelje biti u pojačanju, pa se početkom sledeće sedmice na jugu Banata ponovo očekuju olujni udare košave.

Autor: S.M.