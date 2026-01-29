Danas svečano proglašenje imena maskota koje odražavaju vrednosti Ekspa 2027

Glasanje je počelo 19. maja.

Imena maskota koje odražavaju duh Beograda i Srbije, ali i vrednosti Ekspa 2027: igru, inovacije, sport, muziku i zajedništvo, svečano će biti proglašene danas.

Glasanje je počelo 19. maja, a maskote nisu samo simpatični likovi, oni su ambasadori ideje da se ljudi, bez obzira na razlike, mogu povezati kroz igru i radost stvaranja, navedeno je u saopštenju preduzeća Ekspo 2027.

Kako je istaknuto, zato je važno da njihova imena budu rezultat zajedničkog izbora, jer svi smo deo ove priče.

