AKTUELNO

Društvo

Danas svečano proglašenje imena maskota koje odražavaju vrednosti Ekspa 2027

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug /EKSPO2027/ Dragan Kujundzić ||

Glasanje je počelo 19. maja.

Imena maskota koje odražavaju duh Beograda i Srbije, ali i vrednosti Ekspa 2027: igru, inovacije, sport, muziku i zajedništvo, svečano će biti proglašene danas.

Glasanje je počelo 19. maja, a maskote nisu samo simpatični likovi, oni su ambasadori ideje da se ljudi, bez obzira na razlike, mogu povezati kroz igru i radost stvaranja, navedeno je u saopštenju preduzeća Ekspo 2027.

Kako je istaknuto, zato je važno da njihova imena budu rezultat zajedničkog izbora, jer svi smo deo ove priče.

Autor: D.Bošković

#Expo

#IMENA MASKOTA

#Vrednost

#expa

#proglasenje

POVEZANE VESTI

Društvo

Sutra proglašenje imena maskota Ekspa 2027 - Igra koja nas je ponovo spojila

Svet

TRAMP ILI HARIS?! U tri savezne američke države počelo rano glasanje na predsedničkim IZBORIMA!

Društvo

RADI SE MASKOTA EXPO 2027 BEOGRAD: Pogledajte prve kadrove (VIDEO)

Svet

U Džordžiji na predsedničkim izborima glasalo vise od milion ljudi

Svet

VLADA FRANCUSKE PRED PADOM! Poslanici će se izjasniti o rušenju kabineta premijera Barnijea, Makron već sprema zamenu

Društvo

Gojković: Prof. Čokorilo pokazao da su ljudskost,odgovornost i hrabrost važne vrednosti