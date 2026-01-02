AKTUELNO

Gojković: Prof. Čokorilo pokazao da su ljudskost,odgovornost i hrabrost važne vrednosti

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković istakla je da je univerzitetski profesor Nebojša Čokorilo sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu, koji je spasao devojku od utapanja u Dunavu, pokazao izuzetnu humanost i neizmernu hrabrost.

"Herojskim činom profesor Nebojša Čokorilo pokazao je koliko su ljudskost, odgovornost i hrabrost važne vrednosti, a njegov čin je snažan primer solidarnosti i humanosti", rekla je Gojković, a saopštila Pokrajinska vlada.

Univerzitetski profesor Nebojša Čokorilo sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja ispričao je da je tokom popodnevnog trčanja kejom kod teniskih terena, čuo da neko zove u pomoć i tada ugledao devojku kako se u vodi, oko 15 metara od obale, bori za život.

Profesor Čokorilo rekao je da devojka nije pružala otpor, a da su joj usne bile modre.

"Izvukao sam je na obalu, stavili smo je u bočni položaj i odmah pozvali Hitnu pomoć", rekao je on za novosadski "Dnevnik".

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, temperatura Dunava tog dana iznosila je oko tri stepena.

