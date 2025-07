Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković govorila je za Pink televiziju o važnim društvenim i političkim temama.

Gojković je istakla da više ne postoji zanos kod ljudi koji su mislili da se bore za pravednije društvo, već da je ostala agresivna grupa ljudi.

-Užasan je osećaj. Gledala sam danima pre toga napad na stan Miloša Vučevića, našeg predsednika SNS i bivšeg premijera, pa su onda nasrnuli na stan i porodicu gradonačelnika Žarka Mićina. Osećaš da si jedan od njih jer im pružaš otpor, jer sa građanima gradiš normalan život za njih- rekla je predsednica Pokrajinske vlade i dodala da to izaziva njihov bes.

-Ja sam znala iako oni igraju ruski rulet, točak nesreće, kako ga zovu, ja sam tog dana imala osećaj da će doći i ponoviti scenario. Tu je bila i Dina Vučinić, predsednica Skupštine Grada Novog Sada, koja ima dvoje male dece. S njom sam se dopisivala i rekla ako treba da dođu, nek dođu kod mene. Više nema onog zanosa ljudi koji su mislili da se bore za pravednije društvo. Ostali su političari iz DS, koji su 16 godina vladali, kao što su Bojan Pajtić i Goran Ješić, koji ne kriju da stoje iza ovoga. Njima preporučujem da pričaju sa narodom, a ne sa svojim pristalicama koji idu nekome na kuće. Njima su puna usta novih vrednosti, da bacaju smeće i prevrću kontejnere,a onda ismevaju radnike Gradske čistoće koji pošteno zarađuju. Podsmešljivo kažu da je novosadski posećivati komšije. To nisu moje komšije. Nije novosadski presretati ljude- kazala je za Pink.

Predsednica Pokrajinske vlade navela je da niti je ona, niti bilo ko od ljudi koje je pomenula, neće promeniti svoj politički način razmišljanja jer ih napadaju.

- Neće niko nasilje da gleda po ulicama Novog Sada, da to postane uobičajen način ponašanja, da vas blokira i preti jer nećete da izvrćete kontejnere. Mene je pogodio komentar ljudi koje sam juče slučajno srela, koji su izbeglice iz Hrvatske, i rekli da su taj dan plakali kada sam se ja javila u televizijski prenos. To je njih podsetilo na ono što se radilo u Hrvatskoj. To je pritisak da vi odete. To oni treba da čuju, ili reči običnog čoveka koji prodaje lubenice koji je rekao da mu nisu dali da ode kuće jer su blokirali. Treba da čuju utiske običnih ljudi i da misle da pobeda samo što nije došla.

Ona je prokomentarisala i da im je obojena revolucija propala i da im je samo ostalo da budu agresivni.

-Da li će biti na listama za izbore ili ne, to nas ne zanima. SNS će izaći sa svojim rezulatatima rada. Sa bolnicama, auto-putevima, mostovima. Oni će moći da prikažu kontejnere i koliko su dece oterali da studiraju u inostranstvu. Što se tiče NSU masovno upisivanje je u Sloveniji, Grčkoj, Hrvatskoj. Oni su učinili ono što niko nije uradio, da mladi ljudi upisuju fakultete u drugim državama. Ili ono što sam videla na stolu da je turizam u Vojvodini znatno opao oko 15 ili 20 posto. Najviše u Novom Sadu. Najbolji odgovor njima je ono što radi predsednik republike, vlada- zaključila je Gojković.

Autor: S.M.