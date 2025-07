'ONO ŠTO SE JUČE DESILO JE SKANDALOZNO, NEKO PRIZIVA GRAĐANSKI RAT' Maja Gojković za Pink: Njihov plan je da se destabilizuje Srbija, toga neće biti

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković govorila je danas u Novom jutru na televiziji Pink o važnim političkim i društvenim temama.

Ona se osvrnula na održavanje 11. sednice u Skupštini AP Vojvodine i istakla da je N1 televizija iznenadila prenošenjem informacije da je sednica bila prekinuta.

- Mislila sam da sam sve doživela u političkom životu. Ali juče me je N1 televizija iznenadila, jer smo u sred sednice videli da je sednica prekinuta, da je opozicija izašla i da su raširili transparente. Ništa se nije desilo. Oni izmišljaju, ali me to vodi na mišljenje da je planirano. Juče smo imali dobru raspravu, nije bilo prekida, psovanja, vuvuzela. Razgovarali smo suštinski o predlozima rebalansa budžeta - rekla je Gojković i dodala da je rasprava dugo trajala:

- Ovo je juče je dokaz da možete da sumnjate šta god ta medijska kuća napiše - rekla je Gojković.

"Neće biti destabilizacije Srbije"

Gojković je komentarisala i incidente u Novom Pazaru, ukazujući da neko ima nameru i pik na sredine kao što su Novi Pazar i Vojvodina.

- Velika većina u Vojvodini podržava vlast, naravno i na republičkom nivou. Očigledno to nekome smeta. Ono što se juče desilo je skandalozno, da neko priziva građanski rat u Srbiji. Napad grupe ekstremista u Novom Pazaru, brutalan napad na policiju. Želim da im se zahvalim kako su se držali juče. Taj koji je psovao ne poštuje ni svoju veru. Ti si običan huligan koji vređa nekoga po bilo kom osnovu. On je tu namešten da to uradi. Imaju pik na Vojvodinu i naše ljude koji su rođeni. Dinko Gruhonjić ne zna ništa o AP Vojvodini ili zna mnogo da spremi odvajanje Vojvodine od Srbije. Samo da mu poručim da je Vojvodina Srbija, kao što je KiM Srbija i Novi Pazar. On priča neke gluposti o autonomiji Srba od Srba, ima zlu nameru. Njihov je plan da se destabilizuje Srbija. Toga biti neće. Država će braniti Srbiju i građane - poručila je.

"Domaćinski vodimo budžet"

Predsednica Pokrajinske vlade navela da je da je juče na sednici pokazalo da se domaćinski vodi budžet.

-Neke kapitalne investicije smo pomerili za iduću godinu. Jedna od najvažnijih koju smo pomerili je najsavremenija studentska menza. Ali, to je nemoguće zbog pokušavanja pravljenja haosa. Tek su pre dva dana napustili SKC u Novom Sadu. Vrlo je prljavo i zapušteno. Od dva zla obradovala sam se što neće biti velikih ulaganja, ali nećemo dozvoliti da nas neko ucenjuje. Veliki broj mladih ljudi želi da studira u Srbiji i završi fakultet - zaključila je Gojković za Pink.

Autor: Iva Besarabić