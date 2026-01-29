'JOŠ JEDAN MOTIV VIŠE ZA SVE BUDUĆE PODUHVATE' Boban Đurović osvojio nagradu za izvanredan doprinos razvoju turizma

Boban Đurović, predsednik opštin Vrnjačka Banja, oglasio se na svom Instagram nalogu nakon što je osvojio nagradu za izvanredan doprinos razvoju turizma na svečanoj dodeli nagrada 'LIDERI U TURIZMU 2025'.
- Još jedna nagrada, još jedna potvrda i motiv više za sve buduće poduhvate.
- Počastvovan sam priznanjem koje mi je dodeljeno za izvanredan doprinos razvoju turizma u Srbiji, a koje, pored velike časti, istovremeno obavezuje da i dalje, sa istim entuzijazmom i odgovornošću, doprinosim unapređenju ove oblasti - rekao je Đurović na svom instagram profilu.
Autor: Pink.rs