'JOŠ JEDAN MOTIV VIŠE ZA SVE BUDUĆE PODUHVATE' Boban Đurović osvojio nagradu za izvanredan doprinos razvoju turizma

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/bobandjurovicvb ||

Boban Đurović, predsednik opštin Vrnjačka Banja, oglasio se na svom Instagram nalogu nakon što je osvojio nagradu za izvanredan doprinos razvoju turizma na svečanoj dodeli nagrada 'LIDERI U TURIZMU 2025'.

- Još jedna nagrada, još jedna potvrda i motiv više za sve buduće poduhvate.
- Počastvovan sam priznanjem koje mi je dodeljeno za izvanredan doprinos razvoju turizma u Srbiji, a koje, pored velike časti, istovremeno obavezuje da i dalje, sa istim entuzijazmom i odgovornošću, doprinosim unapređenju ove oblasti - rekao je Đurović na svom instagram profilu.

