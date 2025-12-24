'ISPISUJE SE NOVA STRANICA RAZVOJA NAŠEG KRAJA' Boban Đurović o otvaranju deonice Moravskog koridora: Ovaj put je simbol napretka, ali i jasne vizije predsednika Srbije

Boban Đurović, predsednik opštin Vrnjačka Banja, oglasio se na svom Instagram nalogu povodom otvaranja deonice Moravskog koridora kojoj je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Otvaranjem deonice Moravskog koridora od Vrnjačke Banje do Vrbe ispisuje se nova stranica razvoja našeg kraja.

Ovaj put simbol je povezivanja i napretka, ali i jasne vizije Srbije koja se, politikom koju zastupa predsednik Republike Srbije, g. Aleksandar Vučić, gradi ravnomerno i odgovorno.

Upravo takva politika omogućava i da Vrnjačka Banja postane dostupnija, otvorenija za goste iz zemlјe i sveta i privlačnija za nove investicije, donoseći našoj opštini novu razvojnu dinamiku i bolјi kvalitet života građana - rekao je Đurović na svom Instagram nalogu.

Autor: Iva Besarabić