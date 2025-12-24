AKTUELNO

Politika

'ISPISUJE SE NOVA STRANICA RAZVOJA NAŠEG KRAJA' Boban Đurović o otvaranju deonice Moravskog koridora: Ovaj put je simbol napretka, ali i jasne vizije predsednika Srbije

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/bobandjurovicvb ||

Boban Đurović, predsednik opštin Vrnjačka Banja, oglasio se na svom Instagram nalogu povodom otvaranja deonice Moravskog koridora kojoj je prisustvovao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Otvaranjem deonice Moravskog koridora od Vrnjačke Banje do Vrbe ispisuje se nova stranica razvoja našeg kraja.

Ovaj put simbol je povezivanja i napretka, ali i jasne vizije Srbije koja se, politikom koju zastupa predsednik Republike Srbije, g. Aleksandar Vučić, gradi ravnomerno i odgovorno.

Upravo takva politika omogućava i da Vrnjačka Banja postane dostupnija, otvorenija za goste iz zemlјe i sveta i privlačnija za nove investicije, donoseći našoj opštini novu razvojnu dinamiku i bolјi kvalitet života građana - rekao je Đurović na svom Instagram nalogu.

Autor: Iva Besarabić

#Aleksandar Vučić

#Boban Đurović

#Politika

#SNS

#Srbija

#predsednik

POVEZANE VESTI

Politika

'GRADIMO SRBIJU! POVEZUJEMO LJUDE!' Vučić danas na otvaranju deonice Moravskog koridora: Predsednik objavio veličanstven snimak (VIDEO)

Politika

'OVO JE DOKAZ DA SRBIJA MOŽE SVE KADA SMO UJEDINJENI' Predsednik Vučić otvorio deonicu Moravskog koridora: Izgleda čudesno! Za vozače se otvara sutra

Politika

SUTRA U 11 SATI: Predsednik Vučić na otvaranju deonice Moravskog koridora

Politika

Đurović: Otvaranje deonice Moravskog koridora do Vrnjačke Banje snažan je podsticaj da nastavimo da radimo još više na razvoju naše opštine

Politika

'Gradimo Srbiju! Povezujemo ljude!' Predsednik Vučić najavio otvaranje deonice Moravskog koridora (VIDEO)

Društvo

Đurović: Vrnjačka Banja ima svetlu budućnost, a mladi ljudi su naša najveća snaga i inspiracija (FOTO)